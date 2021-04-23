  2. ميديا
  3. ميديا

بالماء والملح: إعلاميون فلسطينيون يتضامنون مع علاء الريماوي

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 21:46

بالماء والملح: إعلاميون فلسطينيون يتضامنون مع علاء الريماوي
علاء الريماوي (فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلن إعلاميون فلسطينيون، اليوم الجمعة، اقتصار إفطارهم الرمضاني على الماء والملح، وذلك تضامنًا مع زميل لهم تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ يومين.

ونشر إعلاميون من الضفة الغربية والقدس تسجيلا مصورا عبروا فيه عن تضامنهم مع الصحفي علاء الريماوي، الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي الأربعاء وأعلن إضرابه عن الطعام.

وأوضح إعلاميون مشاركون في الحملة، أن الإفطار على الماء والملح أقل أشكال التضامن مع زميلهم المعتقل بسبب عمله الصحافي.

وأمس الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي الريماوي من منزله بمدينة رام الله، والخميس مددت المحكمة العسكرية في سجن عوفر توقيفه حتى الأحد المقبل.

والخميس، قال المحامي خالد زبارقة للأناضول، إن موكله الريماوي واصل الإضراب عن الطعام الذي أعلنه فور اعتقاله، مرجحا تحويله للاعتقال الإداري.

وذكر زبارقة أن السلطات الإسرائيلية وجهت للصحفي الريماوي اتهامًا بـ"التغطية الإعلامية المنحازة لحركة حماس"، ووصفته بأنه "شخصية مؤثرة تضر بأمن إسرائيل".

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

ويعمل الريماوي مراسلًا لقناة "الجزيرة مباشر" (القطرية)، ويدير شبكة "جي ميديا" الإعلامية الخاصة.

من جهته قال الإعلامي ثائر الفاخوري، من مدينة الخليل، أحد المشاركين في الحملة: "الزميل علاء الريماوي، من أكثر الصحفيين جرأة في تغطية القضايا المختلفة، واستطاع أن يشكل رمزية مهمة في المرحلة السابقة".

وأضاف الفاخوري للأناضول، أن الريماوي "يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، واعتقاله يعني اعتقال الكلمة الحرة، والصوت الحر".

وأوضح أن الإعلاميين الفلسطينيين يحاولون من خلال هذه الحملة "الضغط على الاحتلال، لإنهاء الاعتقال الذي جاء على خلفية عمله الصحفي، وواجبه المهني تجاه قضيته وشعبه".

ووفق توثيق مركز "مدى" للحريات الإعلامية (غير حكومي) فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "ارتكبوا ما مجموعه 15 اعتداء ضد الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية" في فلسطين خلال آذار/ مارس الماضي.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وقرابة 350 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#علاء الريماوي
#فلسطين
#إعلام

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التلفزيون العربي يبثُ "الحقائق المدفونة" في قضية جوليو ريجيني
التلفزيون العربي يبثُ "الحقائق المدفونة" في قضية جوليو ريجيني

2021-04-23

استقالة نقيب الصحافيين الأردنيين: "يجب محاربة الفساد لا حماية الفاسدين"
استقالة نقيب الصحافيين الأردنيين: "يجب محاربة الفساد لا حماية الفاسدين"

2021-04-21

"مسبار" تُفنّد أخبار الرياضة الكاذبة وتستعرض الحقائق
"مسبار" تُفنّد أخبار الرياضة الكاذبة وتستعرض الحقائق

2021-04-21

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

2021-04-22
أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

2021-04-22
مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

2021-04-22
مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

2021-04-22
تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

2021-04-22