بالماء والملح: إعلاميون فلسطينيون يتضامنون مع علاء الريماوي

أعلن إعلاميون فلسطينيون، اليوم الجمعة، اقتصار إفطارهم الرمضاني على الماء والملح، وذلك تضامنًا مع زميل لهم تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ يومين.

ونشر إعلاميون من الضفة الغربية والقدس تسجيلا مصورا عبروا فيه عن تضامنهم مع الصحفي علاء الريماوي، الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي الأربعاء وأعلن إضرابه عن الطعام.

وأوضح إعلاميون مشاركون في الحملة، أن الإفطار على الماء والملح أقل أشكال التضامن مع زميلهم المعتقل بسبب عمله الصحافي.

صحفيون فلسطينيون يعلنون تضامنهم مع زميلهم علاء الريماوي المعتقل في سجون الاحتلال#فلسطين pic.twitter.com/WY552wL3hf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 23, 2021

وأمس الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي الريماوي من منزله بمدينة رام الله، والخميس مددت المحكمة العسكرية في سجن عوفر توقيفه حتى الأحد المقبل.

والخميس، قال المحامي خالد زبارقة للأناضول، إن موكله الريماوي واصل الإضراب عن الطعام الذي أعلنه فور اعتقاله، مرجحا تحويله للاعتقال الإداري.

وذكر زبارقة أن السلطات الإسرائيلية وجهت للصحفي الريماوي اتهامًا بـ"التغطية الإعلامية المنحازة لحركة حماس"، ووصفته بأنه "شخصية مؤثرة تضر بأمن إسرائيل".

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

ويعمل الريماوي مراسلًا لقناة "الجزيرة مباشر" (القطرية)، ويدير شبكة "جي ميديا" الإعلامية الخاصة.

من جهته قال الإعلامي ثائر الفاخوري، من مدينة الخليل، أحد المشاركين في الحملة: "الزميل علاء الريماوي، من أكثر الصحفيين جرأة في تغطية القضايا المختلفة، واستطاع أن يشكل رمزية مهمة في المرحلة السابقة".

وأضاف الفاخوري للأناضول، أن الريماوي "يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، واعتقاله يعني اعتقال الكلمة الحرة، والصوت الحر".

وأوضح أن الإعلاميين الفلسطينيين يحاولون من خلال هذه الحملة "الضغط على الاحتلال، لإنهاء الاعتقال الذي جاء على خلفية عمله الصحفي، وواجبه المهني تجاه قضيته وشعبه".

ووفق توثيق مركز "مدى" للحريات الإعلامية (غير حكومي) فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "ارتكبوا ما مجموعه 15 اعتداء ضد الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية" في فلسطين خلال آذار/ مارس الماضي.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وقرابة 350 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.