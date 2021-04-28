الصحافيّة الغزيّة رواء مرشد: ضُرِبت وشُتِمت والداخليّة لم تفدني

روَت الصحافيّة الغزيّة، رواء مرشد، في منشور كتبته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ، مساء الأربعاء، تفاصيل الاعتداء الذي تعرّضت له، من قِبل عنصر في جهاز الضبط الميدانيّ، التابع لحركة "حماس"، مؤكّدةً أنها ضُرِبت، وشُتِمت، وعوملت بطريقة غير أخلاقيّة أبدًا، وأن "شكلها ولباسها" كانا من بين ما تمّ سؤالها عنه. كما أشارت في الوقت ذاته إلى أن لجنةَ تحقيقٍ شُكِّلت للبت في الموضوع؛ لم تُفِدها بأيّ شيء.

وشدّدت مرشد التي تبلغ من العمر 26 عاما، على أن كلّ ما تريده "هو أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص (عنصر الأمن المُعتدي)، والإفصاح عن اسمه، حتى لا تصبح القصة التالية خبرا معنونا يمر مرورا عابر مع فتيات (شابّات) أخريات".

وذكرت مرشد أن "القضية (الاعتداء عليها كصحافيّة) مشتركة"، لافتةً إلى أنها لم تمسّها وحدها "بل تمسّ كل صحافي تعرّض ويتعرض لمثل هذه الاعتداءات وإن اختلف السبب، والفاعل واحد".

تفاصيل الاعتداء

ووصفت مرشد تفاصيل الاعتداء عليها بشكل مفصّل، وقالت: "أروي هنا تفاصيل ما حدث وقد تأخرت بسبب انتظاري للجهات الرسمية -وزارة الداخلية- التصرف بالطريقة القانونية من اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء بعدما توجهت إليهم، وردّوا أن عناصر جهاز الضبط الميداني لا يتبعون لهم ومع ذلك سيقومون بالتحقيق في الأمر، وطلبوا مني ألا أقوم بنشر التفاصيل إلى حين معرفة اسم المعتدِي والانتهاء من التحقيق".

وأضافت: "أروي ليس تبريرا لشخصي إنما توضيحا لحدث تمحوَر على أساس شكلي أو لباسي -غير اللائق- على حدِّ قول المعتدِي، والذي هو سبب استدعى أحد رجال الضبط لاستخدام جذع شجرة وضربي إلى أن ترك علامات واضحة ومؤلمة على جسدي".

وأشارت مرشد إلى أن الاعتداء عليها، تمّ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وتابعت: "(في) الساعة الخامسة عصرا كنا أنا وزميلتي المصورة، وشاب زميل آخر، وطفلة بعمر 6 سنوات في جلسة تصوير في إحدى المزارع الحيوية في منطقة جحر الديك، وأثناء عملنا جاء اثنان من رجال الضبط الميداني بلباس عسكري وحاملان لسلاح".

وأضافت: "بدأوا باستجوابنا عن من نكون، وقاموا بسؤالنا إن كنا نعلم أن هذه الأرض أمنيّة، فقمنا بالردّ بكل احترام بأننا لا نعلم، كون أن زميلتي جاءت الأسبوع الماضي وأتمّت جولة تصوير دون أي استجواب من قِبل أحد وكوننا حصلنا على موافقة التصوير من صاحب الأرض، وإن كانت هذه الأرض حدودية فسنغادر على الفور".

وتابعت مرشد: "قاموا بطلب بطاقاتنا التعريفية، وأثناء تعريفي عن نفسي كصحافية بدأ النقاش يذهب باتجاه شكلي وعدم ارتدائي الحجاب، أي أن الشخص كان يحاول إسكاتي بأسلوب أبعد ما يكون عن الأدب كلما حاولت التعريف عن نفسي، وظلَّ يوجه لي جملا من نوع أنني مرتدة ولا أنتمي لهم، ولا يحق لي الكلام ولا يشرّفه مناقشتي وعليّ أن أخرس".

واستمرّت مرشد في وصف ما حدث قائلة: "ذهبوا (عنصري الأمن) على بعد 50 مترا تقريبًا ومعهم بطاقاتنا التعريفية، وقاموا بطلب (باستدعاء) الشرطة النسائية، وقمت أنا بمهاتفة أحد الأشخاص في وزارة الداخلية، وقال إنه سيحلّ الأمر، ولن تكون هناك مشكلة".

وأضافت: "عاد الشخصان وأعادا بطاقاتنا الشخصية وقام أحدهم بإكمال توجيه الحديث بلغة غير محترمة، فقمت بالرد عليه بالحرف الواحد: ’إنت بتحكي معي؟’ فما كان منه إلا أن أمسك جذع (غصن) شجرة وقام بضربي عدة ضربات على جسمي في أماكن حساسة أعتذر عن نشرها، ولكنّي أملك تقريرا طبيا بهذا الاعتداء، موقّعًا من أحد الأطباء في مستشفى الشفاء الطبي".

متابعة للإجراءات... دون نتيجة

وفي المنشور ذاته، قالت مرشد: "تابعت الإجراءات مع وزارة الداخلية (التابعة لحركة حماس في غزة) بعد 48 ساعة من وقوع الحدث بدون نتيجة سوى تشكيل لجنة تحقيق والتي لم تفدني بأية نتيجة لهذا التحقيق".

وتابعت: "فما كان مني إلا أن توجهت للهيئة المستقلة لحقوق الانسان لأروي تفاصيل ما حدث، وعليْه تم التواصل من قِبل الهيئة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، فوجهت الهيئة رسالة لكل من وكيل وزارة الداخلية في غزة والنائب العام وفقا للبيان الصحافي الصادر عن الهيئة الذي انتشر وانتشرت التعليقات عليه".

"أريد محاسبة المُعتدي"

وقالت مرشد: "أنا الآن حقا في موقف لا أُحسد عليه، كل ما أريده هو أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص، والإفصاح عن اسمه، حتى لا تصبح القصة التالية خبرا معنونا يمرّ مرورا عابرا مع فتيات (شابّات) أخريات"، مُشيرة إلى أنها تعتبر منشورها "بلاغا للنائب العام".

وختمت مرشد حديثها بالقول: "أشكر جميع من يحارب الظلم وينصر الحق، وأرجو من كل من يبرر (الاعتداء) إن كان يحمل أفكارا غير مرتبطة بالإنسان وحرية وجوده وشكله، أن يلتزم الصمت. وهذا أفضل ما قد تقدمونه لي ولعائلتي ولخطيبي الذي تُتداول صوري معه الآن على أنه شاب غريب".