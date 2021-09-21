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#لا_ثقة: لبنانيون يعبرون عن استيائهم من حكومة ميقاتي

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 16:33

#لا_ثقة: لبنانيون يعبرون عن استيائهم من حكومة ميقاتي
عرب ٤٨

منح البرلمان اللبنانيّ بغالبية أعضائه، مساء أمس الإثنين، الثقة، لحكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ السياسي، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي ضجّت بوسم #لا_ثقة حيث عبّر الناس، ومن ضمنهم المؤيدون للأحزاب الحاكمة، عن قلة ثقتهم بالحكومة.

كتب راشيل يزبك على حسابه في "تويتر": "كيف لنا نعطي ثقة لحكومات ابطالها لهم تاريخ ناصع من الفساد في لبنان هل في هذه الفترة الدقيقة انتظر منهم خيرا او حلولا لما نواجه من مشاكل #لا_ثقة".

وغرّد رايموند شاكر على حسابه في "تويتر": "مسرحية جلسة الثقة والمعارك الوهمية بين أفراد المنظومة، تُذكِِّرنا بالأفلام الهوليودية عندما تجري المعارك بين أفراد العصابة عند تقاسُم الغنيمة. #جلسة_الثقة #لا_ثقة".

ورفع رامي سلوم شعارا على صورة من مجلس النواب "فاقد الثقة لا يعطيها".

وكتبت رانيا أبو فرحات أنه "#لا_ثقة بحكومة وزير الاشغال والنقل تابع لحزب الله المشرع الأول للتهريب بين البابين السوري واللبناني".

وكتبت الحقوقية حنان ضيا على حسابها في "تويتر" أنها "مسرحية متكررة منذ ثلاثين عاما وتباك فاشل على هموم الناس .. لا جديد .. يمنحون الثقة لبعضهم البعض للحفاظ على مصالح متبادلة رغم الخلافات هم كتلة واحدة متفقون على #وحدة_المسار_والمصير #جلسة_الثقة #لا_ثقة".

بودكاست عرب 48

#لبنان
#حكومة نجيب ميقاتي
#لا ثقة
#مجلس النواب اللبناني

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