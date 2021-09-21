لا_ثقة: لبنانيون يعبرون عن استيائهم من حكومة ميقاتي

منح البرلمان اللبنانيّ بغالبية أعضائه، مساء أمس الإثنين، الثقة، لحكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ السياسي، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي ضجّت بوسم #لا_ثقة حيث عبّر الناس، ومن ضمنهم المؤيدون للأحزاب الحاكمة، عن قلة ثقتهم بالحكومة.

كتب راشيل يزبك على حسابه في "تويتر": "كيف لنا نعطي ثقة لحكومات ابطالها لهم تاريخ ناصع من الفساد في لبنان هل في هذه الفترة الدقيقة انتظر منهم خيرا او حلولا لما نواجه من مشاكل #لا_ثقة".

كيف لنا نعطي ثقة لحكومات ابطالها لهم تاريخ ناصع من الفساد في لبنان هل في هذه الفترة الدقيقة انتظر منهم خيرا او حلولا لما نواجه من مشاكل #لا_ثقة — Rachelleyazbeck (@Rachelleyazbec2) September 19, 2021

وغرّد رايموند شاكر على حسابه في "تويتر": "مسرحية جلسة الثقة والمعارك الوهمية بين أفراد المنظومة، تُذكِِّرنا بالأفلام الهوليودية عندما تجري المعارك بين أفراد العصابة عند تقاسُم الغنيمة. #جلسة_الثقة #لا_ثقة".

مسرحية جلسة الثقة والمعارك الوهمية بين أفراد المنظومة، تُذكِِّرنا بالأفلام الهوليودية عندما تجري المعارك بين أفراد العصابة عند تقاسُم الغنيمة. #جلسة_الثقة #لا_ثقة — Raymond Chaker (@ChakerRaymond) September 21, 2021

ورفع رامي سلوم شعارا على صورة من مجلس النواب "فاقد الثقة لا يعطيها".

وكتبت رانيا أبو فرحات أنه "#لا_ثقة بحكومة وزير الاشغال والنقل تابع لحزب الله المشرع الأول للتهريب بين البابين السوري واللبناني".

#لا_ثقة بحكومة وزير الاشغال و النقل تابع لحزب الله المشرع الاول للتهريب بين البابين السوري و اللبناني — Rania Abou Farhat (@RaniaAbouFarha1) September 20, 2021

وكتبت الحقوقية حنان ضيا على حسابها في "تويتر" أنها "مسرحية متكررة منذ ثلاثين عاما وتباك فاشل على هموم الناس .. لا جديد .. يمنحون الثقة لبعضهم البعض للحفاظ على مصالح متبادلة رغم الخلافات هم كتلة واحدة متفقون على #وحدة_المسار_والمصير #جلسة_الثقة #لا_ثقة".