3 أعوام على مقتل خاشقجي: "لا تطور في مجريات التحقيق"

طالب "المعهد الدولي للصحافة"، الجمعة، بتحقيق العدالة في قضية الصحافي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، الذي كان يعمل بصحيفة "واشنطن بوست".

يأتي ذلك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام، على مقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وانتقد المعهد ومقره في العاصمة النمساوية فيينا في بيان "عدم معاقبة المسؤولين عن قتل خاشقجي حتى الآن"، في القضية التي هزت الرأي العام الدولي.

وطالب المعهد المجتمع الدولي بتحميل الرياض المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفي السعودي، بحسب البيان ذاته.

وشدد البيان على عدم وجود أي تطور ملموس في مجريات التحقيق التي أعقبت الواقعة، بغرض الكشف عن الجناة والمسببين الرئيسيين.

وقال نائب مدير المعهد سكوت جريفين، إن "ثلاث سنوات مرت منذ مقتل خاشقجي بطريقة مروّعة بأمر من الإدارة السعودية".

وأضاف "لم تدفع السعودية أي ثمن ملموس لقتلها خاشقجي كونها أحد الحلفاء القدامى للغرب".

وتابع "ندين بشدة إفلات الرياض من العقاب وسنبذل كل ما في وسعنا لكي تتحقق العدالة".