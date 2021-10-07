  2. ميديا
  3. ميديا

تونس: نقابة الصحافيين تحذّر من "تكميم الأفواه" وتدعو سعّيد لضمان الحريات

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 09:45

تونس: نقابة الصحافيين تحذّر من "تكميم الأفواه" وتدعو سعّيد لضمان الحريات
لافتة رُفعت خلال الاحتجاجات بتونس (أ ب)
عرب ٤٨

حذّرت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس الأربعاء، من خطر العودة لما أسمته بـ"تكميم الأفواه"، ودعت الرئيس، قيس سعيّد إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات، وذلك في بيان أصدرته على خلفية تحركات قضائية وأمنية في الفترة الأخيرة بحق مؤسسات صحافية وإعلاميين في البلاد.

وقالت النقابة إنها "تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار؛ ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع"، فيما سبق أن تعهد الرئيس سعيّد بـ"عدم المس بالحقوق والحريات".

وأكدت "رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم"، معتبرة ذلك "انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف".

كما أعلنت "رفضها التام لتتبع الصحافيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم"، معتبرة أن "الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية (الجهات المنظمة) للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر"، الذي يحظر سجن الصحافيين بسبب عملهم.

ودعت النقابة سعيد إلى "تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات" في البلاد.

وقال سعيد مرارا إنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات"، وإنما يهدف إلى "إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، داهمت قوات الأمن التونسية مقر قناة "الزيتونة" التلفزيونية الخاصة، مصحوبة بأعضاء من هيئة الاتصال السمعي البصري "الهايكا"، التي أشارت إلى أن الخطوة جاءت على خلفية كون المحطة تبث "خارج إطار القانون".

في المقابل، اعتبر رئيس تحرير القناة، لطفي التواتي، بأن اقتحام مقر القناة واحتجاز معداتها "القرار سياسي"، وقال إنه "معاقبة للزيتونة على مواقفها المعارضة لقرارات الرئيس" سعيّد الاستثنائية الأخيرة.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب، قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وفي أكثر من مناسبة، اعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، أن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، على حد قوله.

بودكاست عرب 48

#تونس
#قيس سعيد
#الحريات
#حرية الصحافة

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: قوات الأمن تحجز معدات بث قناة مقربة من النهضة
تونس: قوات الأمن تحجز معدات بث قناة مقربة من النهضة

2021-10-06

اتهامات لـ"فيسبوك" بالترويج للحقد والانقسامات وزاكربرغ يدافع
اتهامات لـ"فيسبوك" بالترويج للحقد والانقسامات وزاكربرغ يدافع

2021-10-06

"فيسبوك" تضرّ بالأطفال وتغذّّي الانقسامات... "الكونغرس سيتخذ إجراءات"
"فيسبوك" تضرّ بالأطفال وتغذّّي الانقسامات... "الكونغرس سيتخذ إجراءات"

2021-10-05

الأكثر قراءة

النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

النقب: اعتقال 70 شخصا في حملة شارك فيها 600 شرطي

2021-10-06
معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة وقرى النقب تتذيّل القائمة

2021-10-06
قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى:

قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى: "دعوة صريحة للحرب الدينيّة"

2021-10-06
نقل حالتين جديدتين إلى المستشفى: 39 مصابا على الأقل جراء تعاطي

نقل حالتين جديدتين إلى المستشفى: 39 مصابا على الأقل جراء تعاطي "نايس غاي"

2021-10-06
هل إسرائيل آمنة اقتصاديًا؟

هل إسرائيل آمنة اقتصاديًا؟

2021-10-06