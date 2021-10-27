تونس: حجز أدوات بثّ قناة تلفزيونية وإذاعة محليتين

حجزت السلطات التونسية اليوم الأربعاء، تجهيزات بث تابعة لكل من "قناة نسمة" و"إذاعة القرآن الكريم" المحليتين، بادّعاء "البث دون إجازة وخارج إطار القانون".

وقالت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" التونسية، اليوم الأربعاء في بيان إنه "تم اليوم حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة ’نسمة تي.في’ وإذاعة القرآن الكريم، غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة".

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وزعمت أنها "وجهت سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة، لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية".

ووفق البيان "كانت قناة نسمة قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في يوليو (تموز) 2018".

واعتبرت الهيئة أن "ملف القناة (نسمة) يتضمن شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب قلب تونس (لم تذكره) مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها، خاصة خلال الانتخابات".

وفي ما يتعلق بإذاعة "القرآن الكريم" قال البيان إنه "رغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون، والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة".

من جانبها، ذكرت قناة "نسمة" عبر موقعها الإلكترونيّ في بيان مقتضب نشرته اليوم، أن "’الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري’ (هايكا) قامت صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر (تسرين الأول) 2021، مصحوبة بالقوات الأمنية بقطع البث عن قناة نسمة وذلك تطبيقا لأحد قراراتها... كما تم قطع البث صباح اليوم عن إذاعة القرآن الكريم".

وأكد عضو مجلس الهيئة، هشام السنوسي، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن الهيئة قامت بحضور القوة العامة، بتنفيذ قرار حجز معدات البث لقناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم، لصاحبها النائب المجمّدة عضويته، سعيد الجزيري، وأشار إلى أنه تمّ إغلاق المؤسستين ووضع الشمع الأحمر على الأقفال.

وكانت"نسمة" قد ردت العام الماضي على هيئة الاتصال السمعي والبصري، بأنها "متحصلة على إجازة رسمية لنشاطها منذ انطلاقها عام 2009 ويتواصل هذا النشاط في إطار استمرارية الدولة".

وفي نيسان/ أبريل 2019 تعرضت القناة بالعاصمة التونسية لاقتحام قوات بالأمن بهدف حجز المعدات وغلقها، في حين صدرت بحق إذاعة القران قرارات بحجز تجهيزات البث التابعة لها في تموز/ يوليو 2015 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وآب/ أغسطس 2020 وآذار/ مارس 2021‎.