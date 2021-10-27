"التلفزيون العربي" يفوز بجائزتين من جوائز "ماركوم" الدولية

فاز "التلفزيون العربي" بجائزتين من جوائز "ماركوم" الدولية، وذلك عن تقريرين تناول أحدهما سدّ النهضة الإثيوبي، فيما تناول الآخر المنشآت الإيرانية النووية.

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وتحصّل التلفزيون العربي على جائزة "ماركوم البلاتينية" عن تقرير إخباري يتناول سدّ النهضة، ويروي مسيرة السعي الإثيوبي لبناء سدّ على نهر النيل، ويسرد بالأرقام تكاليف إنشائه ومساحته وسعته التخزينية والمقدّرات التي رصدت له في إثيوبيا، ويعرض التقرير مخاوف القاهرة بشأن تأثير هذا السد على أمنها المائي.

أما جائزة "ماركوم الذهبية" فنالها التلفزيون العربي عن تقرير إخباري عن منشآت إيران النووية، يعرض حقائق عن مناجم اليورانيوم ومراكز الأبحاث والتخصيب في إيران. وقد استُعملت في التقريرين تقنيات التصميم بالواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتقنيات العرض المعلوماتي.

وأشار مدير إدارة التكنولوجيا والعمليات في التلفزيون العربي، علي الحسيني، إلى أن هذا الفوز الذي حققه التلفزيون يعكس التميّز الذي وصل إليه من حيث التصاميم الإبداعية واستعمال أحدث تقنيات التصميم وبناء الواقع الافتراضي.

و"جوائز ماركوم" هي مسابقة إبداعية دولية تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها جمعية التسويق والاتصال (AMCP) سنويا منذ عام 2004. وتضم هذه المنظمة الدولية، آلاف المتخصّصين بمجالات التسويق، والاتصال، والإعلانات، والعلاقات العامة، والمختصين بالمجال الرقمي والمواقع الإلكترونية.

وقد تنافست على الجائزة، التي تكرّم أفضل الأعمال في مجالي التسويق والاتصال، أكثر من 6000 مشاركة من 41 دولة. وتعدّ جائزة ماركوم الدولية من أهم الجوائز الدولية المتخصصة.