  2. ميديا
  3. ميديا

"التلفزيون العربي" يفوز بجائزتين من جوائز "ماركوم" الدولية

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 20:28

"التلفزيون العربي" يفوز بجائزتين من جوائز "ماركوم" الدولية
فاز "العربي" بجائزة ذهبية وأخرى بلاتينية
عرب ٤٨

فاز "التلفزيون العربي" بجائزتين من جوائز "ماركوم" الدولية، وذلك عن تقريرين تناول أحدهما سدّ النهضة الإثيوبي، فيما تناول الآخر المنشآت الإيرانية النووية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وتحصّل التلفزيون العربي على جائزة "ماركوم البلاتينية" عن تقرير إخباري يتناول سدّ النهضة، ويروي مسيرة السعي الإثيوبي لبناء سدّ على نهر النيل، ويسرد بالأرقام تكاليف إنشائه ومساحته وسعته التخزينية والمقدّرات التي رصدت له في إثيوبيا، ويعرض التقرير مخاوف القاهرة بشأن تأثير هذا السد على أمنها المائي.

أما جائزة "ماركوم الذهبية" فنالها التلفزيون العربي عن تقرير إخباري عن منشآت إيران النووية، يعرض حقائق عن مناجم اليورانيوم ومراكز الأبحاث والتخصيب في إيران. وقد استُعملت في التقريرين تقنيات التصميم بالواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتقنيات العرض المعلوماتي.

وأشار مدير إدارة التكنولوجيا والعمليات في التلفزيون العربي، علي الحسيني، إلى أن هذا الفوز الذي حققه التلفزيون يعكس التميّز الذي وصل إليه من حيث التصاميم الإبداعية واستعمال أحدث تقنيات التصميم وبناء الواقع الافتراضي.

و"جوائز ماركوم" هي مسابقة إبداعية دولية تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها جمعية التسويق والاتصال (AMCP) سنويا منذ عام 2004. وتضم هذه المنظمة الدولية، آلاف المتخصّصين بمجالات التسويق، والاتصال، والإعلانات، والعلاقات العامة، والمختصين بالمجال الرقمي والمواقع الإلكترونية.

وقد تنافست على الجائزة، التي تكرّم أفضل الأعمال في مجالي التسويق والاتصال، أكثر من 6000 مشاركة من 41 دولة. وتعدّ جائزة ماركوم الدولية من أهم الجوائز الدولية المتخصصة.

بودكاست عرب 48

#التلفزيون العربي
#جوائز "ماركوم"
#تقرير إخباري
#سد النهضة
#المنشآت الإيرانية

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: حجز أدوات بثّ قناة تلفزيونية وإذاعة محليتين
تونس: حجز أدوات بثّ قناة تلفزيونية وإذاعة محليتين

2021-10-27

منصة باز داعمًا إقليميًّا لبطولة كأس العرب 2021
منصة باز داعمًا إقليميًّا لبطولة كأس العرب 2021

2021-10-27

كيف تتعامل خوارزميات "فيسبوك" مع اللغة العربية؟
كيف تتعامل خوارزميات "فيسبوك" مع اللغة العربية؟

2021-10-27

الأكثر قراءة

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

2021-10-26
تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

2021-10-26
أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

2021-10-26
تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

2021-10-26
تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

2021-10-26