  2. ميديا
  3. ميديا

إعلان انطلاق "العربي 2": قناة ترفيهيّة ثقافيّة لجميع أفراد الأسرة

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 16:20

إعلان انطلاق "العربي 2": قناة ترفيهيّة ثقافيّة لجميع أفراد الأسرة
شعار "العربي 2"
عرب ٤٨

أعلنت قناة "التلفزيون العربي" في بيان عن إطلاق قناة "العربي 2" من العاصمة القطرية الدوحة يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022.

و"العربي 2" هي قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات، تقدم للجمهور العربي مفهوما مختلفا للتلفزيون العائلي يشمل جيل الشباب وذلك من خلال برامج جديدة ومتنوعة تهمهم.

وتسعى قناة "العربي 2" إلى تقديم محتوى ترفيهي ثقافي مميز يناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي، ويضعها في طليعة القنوات المنوعة.

ومع انطلاق القناة الجديدة تختتم قناة "العربي" عملية تحوّلها إلى قناة إخبارية متكاملة تعنى بمتابعة الحدث وخلفياته وتقديم الخبر والتحليل والتقييم والتحقيق بالموضوعية والمهنية اللتين تميّزت بهما منذ انطلاقتها. وسوف تظهر القناة الأصلية من الآن فصاعدا باسم "العربي: أخبار".

وهكذا بعد سنتين من العمل الدؤوب، ومن جهود فريق عمل يضم نخبة من المهنيين في العمل التلفزيوني، تنطلق قناة "العربي 2" لتقدم محتوى ترفيهيا ثقافيا منوعا وجذابا للجمهور العربي. وتسعى القناة إلى تقديم برامجها في إطار يواكب التقنيات الحديثة في البث التلفزيوني والرقمي.

وسوف تعرض القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات. ومن أهمها مسلسل "بستان الشرق" الذي ينتج خصيصا للقناة ويبث خمسة أيام في الأسبوع، وتشارك في تصويره كوكبة من الفنانين والممثلين من العديد من الدول العربية.

ويمكن متابعة "العربي 2" ابتداءً من تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022 على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.alaraby.com/alaraby2 ومنصات التواصل الاجتماعي:
فيسبوك: @AlarabyTV2
إنستغرام:alarabytv2
يوتيوب: العربي 2
تيك توك: Alarabytv2

كما يمكن متابعة "العربي أخبار" على الترددات المعتادة: نايل سات – 12646 HD، 10971 SD وسهيل سات2 11310 HD V وهوت بيرد 12520 HD والموقع الإلكتروني نفسه www.alaraby.com ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي :
فيسبوك: @alarabytelevision
انستغرام: alarabytv
يوتيوب: التلفزيون العربي
تويتر: @alarabyTV

بودكاست عرب 48

#التلفزيون العربي
#العربي 2
#إطلاق قناة العربي 2
#ترددات قناة العربي

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عدد قياسيّ للصحافيين المعتقلين في العالم حاليًّا ومقتل 46 عام 2021
عدد قياسيّ للصحافيين المعتقلين في العالم حاليًّا ومقتل 46 عام 2021

2021-12-16

مجلة "تايم" الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام
مجلة "تايم" الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام

2021-12-13

جوليان أسانج أصيب "بجلطة دماغية" في السجن
جوليان أسانج أصيب "بجلطة دماغية" في السجن

2021-12-12

الأكثر قراءة

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال نابلس

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال نابلس

2021-12-16
ترامب: إسرائيل مستعدّة أن تقاتل إيران حتى آخر جندي أميركي

ترامب: إسرائيل مستعدّة أن تقاتل إيران حتى آخر جندي أميركي

2021-12-16
منصور عباس في جوقة اليمين الإسرائيلي:

منصور عباس في جوقة اليمين الإسرائيلي: "يحظر التعميم تجاه المستوطنين"

2021-12-16
بدءًا من الثلاثاء: تركيا دولة حمراء يمنع السفر إليها

بدءًا من الثلاثاء: تركيا دولة حمراء يمنع السفر إليها

2021-12-16
هجوم إسرائيلي جنوبي سورية: النظام يعلن مقتل أحد عناصره

هجوم إسرائيلي جنوبي سورية: النظام يعلن مقتل أحد عناصره

2021-12-16