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"العربي 2" تنطلق الأحد المقبل بـ"ضفاف"

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 22:16

"العربي 2" تنطلق الأحد المقبل بـ"ضفاف"
عرب ٤٨

تنطلق عند الساعة السادسة بتوقيت القدس من مساء يوم الأحد المقبل قناة "العربي 2" الترفيهية، ببثّ مباشر للحلقة الأولى من البرنامج الجديد "ضفاف".

و"ضفاف" برنامج يومي مدّته ساعة، يسلط الضوء على الأنشطة الثقافية في أرجاء الوطن العربي بشكل خاص، والأحداث الثقافية العالمية، وتتناول فقراته المعارض الفنية، والعروض المسرحية، والأفلام العربية المشاركة في مهرجانات عالمية، وإصدارات الكتب والبودكاست، والمتاحف، بالإضافة إلى مواكبة أعمال المثقفين والفنانين وتغطية الأحداث العربية والعالمية المرتبطة بهم، وفق موقع القناة.

وسيعرض على القناة البرنامج الغنائي "مشوار ستي" الذي يُعنى بالتراث الغنائي الفلسطيني، وتتنقل فيه الفنانة دلال أبو آمنة مع مجموعة من السيدات بين المدن الفلسطينية للتعرف إلى الإرث الفني والثقافي لكل مدينة.

ومن أبرز البرامج، أيضًا، برنامجا "طرب مع مروان 3" يستقبل خلاله الفنان مروان خوري عددًا من أهم الأصوات في العالم العربي، ويشاركهم الغناء والعزف في قالب فني راقٍ، و"ريمكس" مع حمزة نمرة، الذي لاقى نجاحًا لافتًا في موسميه الأوّل والثاني.

ومن برامج القناة، برنامج "صباح النور" الصباحي، وبرنامج "صحتك"، الذي يطرح مواضيع صحية تعتمد على التجارب الميدانية والتقارير الغنية بالمعلومات لفهم أسبابها وطرق علاجها. وبرنامج "عربي تك" الذي يقدم عرضًا مفصلًا لأهم ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية وتأثيرها في سلوكنا وحاضرنا ومستقبلنا.

و"العربي 2"، قناة ترفيهية ثقافية منوّعة متعدّدة المنصات تبث من العاصمة القطرية الدوحة. تقدم القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.

بودكاست عرب 48

#العربي
#العربي 2
#ريمكس
#ضفاف
#مشوار ستي

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