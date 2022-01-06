فرنسا تفرض غرامات بـ241 مليون دولار على "جوجل" و"فيسبوك"

فرضت السلطات الفرنسية، غرامات على كل من "فيسبوك" و"جوجل" بقيمة مجمعة وصلت إلى 210 ملايين يورو (241.5 مليون دولار)، لأسباب مرتبطة بـ"ملفات تعريف الارتباط".

جاء ذلك بحسب ما قالت "لجنة المعلوماتية والحريات" الفرنسية، اليوم الخميس، والتي أوضحت أن مبلغ الغرامة على فيسبوك 60 مليون يورو، بينما فرضت 150 مليون يورو غرامة على "جوجل".

وتتولى "لجنة المعلوماتية والحريات"، حماية خصوصية الفرنسيين من أية انتهاكات في العالم الإلكتروني والرقمي، قد تتسبب بها المنصات على الشبكة العنكبوتية.

وملفات تعريف الارتباط، هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.

وتسمح هذه الملفات لشركات الإعلانات بتتبع تصفح المستخدمين، وبالتالي استهدافهم بناء على اهتماماتهم، ما يعني دقة أكبر لهذه الشركات في الوصول إلى عملائهما المحتملين.