  2. ميديا
  3. ميديا

"جوجل" تمنع وسائل الإعلام الرسميّة الروسيّة من جني عائدات على منصاتها

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 19:13

"جوجل" تمنع وسائل الإعلام الرسميّة الروسيّة من جني عائدات على منصاتها
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت مجموعة "جوجل" الأميركية العملاقة للإنترنت أنها "علقت" إمكانية جني عائدات على مختلف منصاتها بالنسبة لوسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء هذا القرار بعد تدابير مماثلة اتخذها موقع "يوتيوب" التابع لـ"جوجل" وشبكة "فيسبوك" الأميركية للتواصل الاجتماعي.

وأعلن متحدث باسم "جوجل" في بيان أنه "ردا على الحرب في أوكرانيا، نعلق إمكانية أن تجني وسائل الإعلام المموّلة من الدولة الروسية عائدات من نشاطاتها على منصاتنا".

وأضاف البيان: "إننا نراقب عن كثب التطورات الجديدة وسنتخذ تدابير أخرى إذا اقتضت الحاجة".

وأعلنت يوتيوب قبل ذلك بساعات أنها ستمنع بعض الشبكات الروسية من جني أموال من خلال مقاطع الفيديو التي تبثها على منصتها.

وقال متحدث باسم "يوتيوب" في بيان: "على ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا، نتخذ عددا من الخطوات".

وأضاف: "باشرت فرقنا تعليق إمكانية جني عائدات على يوتيوب بالنسبة لبعض الشبكات منها شبكات آر تي على الصعيد العالمي"، في إشارة إلى شبكة التلفزيون الممولة من الحكومة الروسية.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت الجمعة أنها تحظر على وسائل الإعلام الرسمية الروسية بث إعلانات وجني عائدات من نشاطاتها على منصتها.

بودكاست عرب 48

#جوجل
#أوكرانيا
#روسيا
#الحرب على أوكرانيا
#موسكو
#غزو
#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا الان مباشر
#روسيا الان مباشر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منْع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبيّ
منْع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبيّ

2022-02-27

"غزو": روسيا تقيّد محتوى وسائل الإعلام وتلوّح بغرامات باهظة
"غزو": روسيا تقيّد محتوى وسائل الإعلام وتلوّح بغرامات باهظة

2022-02-26

جونسون: أصدرنا توجيهات بمراجعة تراخيص قناة "روسيا اليوم"
جونسون: أصدرنا توجيهات بمراجعة تراخيص قناة "روسيا اليوم"

2022-02-23

الأكثر قراءة

روسيا تعلن

روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا.. ألمانيا وفرنسا تقدمان دعما عسكريا لكييف

2022-02-27
نَبذ روسيا اقتصاديا بعد فصلها عن نظام

نَبذ روسيا اقتصاديا بعد فصلها عن نظام "سويفت" المالي العالمي

2022-02-27
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-27
سعر ليتر الوقود يتجاوز 7 شواكل

سعر ليتر الوقود يتجاوز 7 شواكل

2022-02-27
جهود متواصلة لإخراج الطلاب العرب من أوكرانيا

جهود متواصلة لإخراج الطلاب العرب من أوكرانيا

2022-02-27