موسكو: إغلاق إذاعة "سي بي سي" وإلغاء اعتماد مراسليها

أغلقت روسيا مكتب الإذاعة الكندية "CBC" في العاصمة موسكو، وألغت اعتماد جميع مراسليها ردا على الحظر الكندي على قناة "روسيا اليوم – آر تي" الحكومية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين في موسكو، اليوم "لقد حذرنا مرارا من هذا الأمر. قلنا إن الإجراءات التقييدية الأحادية التي تنتهك مبادئ حرية التعبير وتعيق العمل الطبيعي لوسائل الإعلام الروسية لن تظل دون رد".

وأضافت زاخاروفا أنه "يجب أن يكون واضحًا للجميع أن رد فعل روسيا حتمي، وسيتم تطبيقه في كل حالة مماثلة".

وتابعت "في هذا الصدد، تقرر اتخاذ إجراءات ردية على إجراءات كندا، وهي إغلاق مكتب موسكو لهيئة الإذاعة الحكومية الكندية (CBC)، بما في ذلك إلغاء الاعتمادات والتأشيرات الروسية لصحافييها".

وأوضحت المتحدثة أن القرار جاء ردا على قرار السلطات الكندية بحظر بث قناتي "آر تي" (روسيا اليوم) الفرنسية والإنجليزية.

وفي 18 آذار/مارس الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة الكندية حظر بث قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية باللغتين الإنجليزية والفرنسية في البلاد، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت الهيئة الرقابية الكندية إنها تعتبر السماح ببث القناتين "مخالف للمصلحة العامة".

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.