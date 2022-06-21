  2. ميديا
  3. ميديا

إيلون ماسك: الاستحواذ على "تويتر" معلّق بسبب مستخدمين وهميين

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 19:47

إيلون ماسك: الاستحواذ على "تويتر" معلّق بسبب مستخدمين وهميين
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

أكد الملياردير الأميركيّ الشهير، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أن خطوته للاستحواذ على "تويتر" تبقى معلقة، بسبب ما قال إنها أسئلة "هامة للغاية" حول عدد المستخدمين الوهميين في الشبكة الاجتماعية.

وقال ماسك ردا على سؤال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، إن المسألة "حساسة ... ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها".

وأضاف أن هذا يتضمن "إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر".

وتابع: "ما زلنا ننتظر قرارا بشأن هذه المسألة وهي مسألة هامة للغاية".

وذكر ماسك أيضا أن هناك تساؤلات حول ديون تويتر، وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لصالح الصفقة، قائلا: "أعتقد أن هذه الأمور الثلاثة التي يجب حلّها" من أجل إنجاز الصفقة.

ومنذ الإعلان عن شرائه حصة كبيرة من أسهم الشركة في أوائل نيسان/ أبريل، بعث ماسك بإشارات متناقضة في شأن عملية الاستحواذ، إذ نشر تغريدات انتقادية في الغالب وتهجم أحيانا على المنصة التي يتابع حسابه عليها 98 مليون مستخدم.

وردًّا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في عام 2024، أكد ماسك أنه لم يقرر من سيدعم ولكنه مستعد لتقديم مبلغ يتراوح ما بين 20 مليون إلى 25 مليون دولار لدعم مرشحه المفضل.

وكان ماسك قال في وقت سابق إنه قد يقوم بدعم حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس.

بودكاست عرب 48

#إيلون ماسك
#تويتر
#استحواذ إيلون ماسك على تويتر

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"سارقو الديار".. وثائقي يفتح ملفّ التطهير العرقي في القدس
"سارقو الديار".. وثائقي يفتح ملفّ التطهير العرقي في القدس

2022-06-21

صحافي روسي فائز بنوبل للسلام يبيع ميداليته لدعم اللاجئين الأوكرانيين
صحافي روسي فائز بنوبل للسلام يبيع ميداليته لدعم اللاجئين الأوكرانيين

2022-06-21

آخر تحديثات حساب سناب شات لعام 2022
آخر تحديثات حساب سناب شات لعام 2022

2022-06-21

الأكثر قراءة

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

2022-06-20
جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

2022-06-20
قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

2022-06-20
تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

2022-06-20
حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

2022-06-20