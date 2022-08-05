إيلون ماسك يتهم "تويتر" بخداعه والشبكة تنفي

قدمت "تويتر"، أمس الخميس، إلى المحكمة ردها على شكوى رفعها إيلون ماسك، الذي اتهم المنصة "بخداعه" ومحاولة التخلص من اتفاق للاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس إدارة المنصة، بريت تايلور، في تغريدة إن ادعاءات رئيس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" "غير دقيقة في الوقائع وغير كافية قانونيا وغير صحيحة من الناحية التجارية". وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر إجراء المحاكمة".

وكانت المنصة رفعت في منتصف تموز/ يوليو دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في محكمة ديلاوير تشانسري المتخصصة في قانون الأعمال، لإجباره على احترام التزامه بالاستحواذ على الشبكة مقابل 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر. لكن أغنى رجل في العالم شن هجوما مضادا، اليوم الجمعة، بشكوى "سرية".

وقالت الشبكة الاجتماعية: "حسب ماسك - الملياردير الذي أسس شركات عده وينصحه مصرفيون ومحامون في وول ستريت - قامت تويتر بذر الرماد في العيون لحمله على توقيع صفقة الاستحواذ".

ويقول محامو تويتر "إنها محاولة للتهرب من عقد لم يعد يجده ماسك جذابا منذ تراجع أسعار الأسهم".

وكان ماسك قدم عرضا لتويتر في نهاية نيسان/ أبريل ثم وقع صفقة تنص على منح الشبكة 54,20 دولارًا للسهم الواحد. وقد ألغاها من جانب واحد في أوائل تموز/ يوليو، مؤكدا أن الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها كذبت بشأن نسبة الحسابات الآلية والعشوائية على نظامها الأساسي.

وتفيد الوثيقة التي قدمتها شبكة تويتر أمس، بأن رئيس تيسلا يتهم مجلس الإدارة بإخفاء النسبة الحقيقية للحسابات غير الأصلية التي يقول ماسك إنها تبلغ نحو عشرة بالمئة من المستخدمين النشطين. وتقدر المنصة النسبة بنحو خمسة بالمئة.

وقال محامو رجل الأعمال إن الوثائق الرسمية التي قدمتها المنصة لدى سلطة ضبط أسواق المال "تتضمن عددا كبيرا من الإعلانات المادية وتتجاهل نقاطا كثيرة مما تؤدي إلى تقييم خاطئ لقيمة تويتر ودفع إيلون ماسك إلى شراء الشركة بسعر مضخم".

وتابعوا أن إستراتيجية تويتر تمثلت في ما يشبه "لعبة الغميضة" لمنع المشتري من "كشف الحقيقة" لأطول فترة ممكنة.

وردت تويتر بأن رجل الأعمال سرّع المفاوضات وأن الاتفاق لم يورد مسألة الحسابات المزيفة.

وبين الانخفاض العام في سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة وتراجع عائدات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي (بسبب الظروف الاقتصادية) والانتقادات العامة من قبل إيلون ماسك، انخفض سعر سهم تويتر إلى حوالي 32 دولارًا في 11 تموز/ يوليو. وبلغ سعره نحو 41 دولارا الخميس.