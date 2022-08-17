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إيلون ماسك يغرّد "مازحا" بنيته شراء نادي مانشيستر يونايتد

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 12:50

إيلون ماسك يغرّد "مازحا" بنيته شراء نادي مانشيستر يونايتد
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

نفى الملياردير، إيلون ماسك، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس"، ليل الثلاثاء الأربعاء، رغبته في شراء نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة انتشرت على نطاق واسع أعرب فيها عن وجود هذه النية لديه.

وكتب ماسك عبر "تويتر": "كلا، إنها مزحة. لم أخطط لشراء أي ناد رياضي"، بعدما استقطبت تغريدته الأولى في غضون ساعات قليلة ما يقرب من نصف مليون علامة إعجاب عبر الشبكة الاجتماعية.

في هذه التغريدة الأولى، قال ماسك المعتاد على إطلاق تصريحات غير متوقعة واستفزازية على تويتر "سأشتري أيضًا مانشستر يونايتد، على الرحب والسعة".

وأضاف ماسك لاحقًا، بعد نفيه شراء يونايتد "مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون مانشستر يونايتد. لقد كانوا فريقي المفضّل خلال طفولتي".

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، لم ترد تيسلا ولا إدارة النادي الإنجليزي الذي تسيطر عليه عائلة غليزر الأميركية، على الفور على هذه التغريدة الأولى.

وتبلغ قيمة نادي مانشستر يونايتد المدرجة أسهمه في بورصة نيويورك منذ حوالي عقد من الزمن، 2,08 مليار دولار.

وبعدما أغلق سعر سهمه الثلاثاء عند 12,78 دولار (+0.08%)، تراجع هذا السعر بنسبة 2,11% في التعاملات الإلكترونية بعد الإغلاق.

على الرغم من عدم امتلاك أي مساهم حصة الأغلبية، إلا أن مانشستر يونايتد يخضع لسيطرة الأبناء الستة لرجل الأعمال الأميركي مالكولم غليزر الذين استحوذوا على النادي في عام 2005.

ورغم كونه من أشهر الأندية الرياضية في العالم، يمرّ مانشستر يونايتد بأزمة حادة على صعيد النتائج، ما يثير غضب الكثير من مشجعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم السبت الماضي، مُني "الشياطين الحمر" بخسارة مدوية في برنتفورد (4-0)، وباتوا في المركز الأخير في الدوري الإنكليزي بعد هزيمتين في مباراتين.

وواجهت إدارة النادي احتجاجات شديدة من الجماهير في نيسان/أبريل من العام الماضي، بعدما أرادت المشاركة في مشروع الدوري السوبر الاوروبي المنشق (سوبر ليغ)، وهي خطة ألغيت في نهاية المطاف.

فقد أراد يونايتد، مع خمسة أندية إنجليزية أخرى وثلاثة إسبانية وثلاثة إيطالية، إنشاء مسابقة أوروبية منافسة لدوري أبطال أوروبا، وهي مبادرة أثارت احتجاجات سياسية ورياضية كبيرة، واستدعت أيضًا ردود فعل قوية من مشجعي الأندية المعنية.

أما بالنسبة لإيلون ماسك، فقد باع مؤخرًا ما يقرب من سبعة مليارات دولار من الأسهم في مجموعته "تيسلا" للسيارات الكهربائية، بينما كان في خضم معركة قانونية بشأن مشروع استحواذه الفاشل على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

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#إيلون ماسك
#مانشيستر يونايتد الإنجليزي

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