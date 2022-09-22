شبكة برامجيّة جديدة في "العربي 2": موسم رابع من "طرب مع مروان"

أعلن "العربي 2" عن الموسم الرابع من "طرب مع مروان"، في لقاء إعلامي أقيم في فندق موفنبيك في بيروت، أمس الأربعاء، بحضور جوزيف الحسيني ممثلا عن "العربي 2"، والفنان مروان خوري، والمايسترو محمود عيد، وذلك تزامنا مع إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة،

وتُعرض الحلقة الأولى من "طرب مع مروان"، اليوم الخميس، عند الساعة 22:00 بتوقيت القدس، ويستقبل فيها خوري الفنانة ميادة الحناوي في لقاء حواري فني مميز.

والبرنامج من إخراج وليد ناصيف، ويمتد على 26 حلقة، يستقبل خلالها الفنان مروان خوري عددا من أهم الأصوات في العالم العربي، ويشاركهم الغناء والعزف في قالب فني راقٍ، ويلقي الضوء على أنماط موسيقية مختلفة.

ويستضيف البرنامج في موسمه الرابع أيضا غادة رجب، ورحمة رياض، وصفوان بهلوان، وريهام عبد الحكيم، وإلياس كرم، وآمال غربي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

وقال الفنان مروان خوري: "انطلاق البرنامج بموسم رابع يؤكد نجاحه وحب المشاهدين له واستمراريته في الاحتفاء بالفن الراقي وعمالقته. لا يسعني إلا أن أعبر عن حماستي في هذه المناسبة، على أمل أن يكون الموسم الجديد على قدر التوقعات. ما أعد به هو أني سأستقبل فيه فنانين يتوق عشاق الطرب للاستمتاع بسماعهم ورؤيتهم".

من جهته، قال الحسيني: "تنطلق الشبكة البرامجية لـ’العربي 2’، في قالب ترفيهي ثقافي منوّع ومحتوى فريد يجمع العائلة العربية ويعكس صورتها وأفكارها، ويعبّر عن الغنى والتنوع لدى المشاهدين العرب على اختلاف بلدانهم ومشاربهم وأفكارهم".

وتقدم القناة برامج جديدة كليا، بالإضافة إلى مواسم من برامج لاقت متابعة واهتماما من الجمهور. كما خصصت للسينما والدراما مساحة خاصة تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات.

وكان "العربي 2"، قد أعلن عن إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة في 18 أيلول/ سبتمير من مقره الجديد في مدينة لوسيل في دولة قطر، تحت شعار القناة #العربي2_ألوان_الحياة.

ويمكن متابعة "العربي 2" على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، ومزودي الخدمات Ooredoo، beIN، Vodafone – GigaTv، Cable Vision، Türksat KabloTV. أو من خلال الموقع الإلكتروني www.alaraby.com/alaraby2 ، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الأخرى.

و"العربي 2"، قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات تبث من مدينة لوسيل في دولة قطر. تقدم القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.