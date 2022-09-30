"بي بي سي" تلغي مئات الوظائف وتوقف البث الإذاعي بـ10 لغات إحداها العربية

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس الخميس، وقف البث الإذاعي بعشر لغات، من بينها العربية والفارسية والصينية والبنغالية، إلى جانب إلغاء مئات الوظائف عبر الخدمة العالمية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تعتزم إلغاء 382 وظيفة بالخدمة العالمية في إطار جهودها الرامية لتوفير 28.5 مليون جنيه إسترليني من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية".

والخدمات الإذاعية الأخرى التي تم إيقافها هي القرغيزية، إحدى لغات كيبتشاك التركية، والأوزبكية، فرع من شجرة اللغات التركية، والهندية، والإندونيسية، والتاميلية، إحدى اللغات الدرافيدية المنتشرة في شمال سريلانكا وشرقها، والأردية، اللغة الرسمية في باكستان، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن "التضخم المرتفع وارتفاع التكاليف، أدى إلى خيارات صعبة للهيئة".

وأضافت الهيئة البريطانية أن خطط الخدمة العالمية تدعم إستراتيجيتها، لإنشاء "منظومة حديثة، وقيادة رقمية".

ورغم أنه "لن يتم إغلاق أي خدمات لغوية، إلا أن العديد من تلك الخدمات ستبث عبر الإنترنت، من أجل زيادة التأثير على الجماهير"، بحسب البيان نفسه.

واللغات التي ستصبح متاحة عبر الإنترنت فقط هي الصينية، والغوجاراتية (وهي اللغة الأصلية لولاية غوجارات، ولكن يتحدث بها أيضا في مناطق أخرى في الهند والعالم) ، والإيغبو (اللغة الرسمية في نيجيريا) ، والإندونيسية، والبيدجين ( نسخة هجينة من اللغة الإنجليزية تستخدم في جنوب نيجيريا، وغانا، والكاميرون، وغينيا الاستوائية) ، والأردية، واليوروبا (اللغة المستخدمة في جنوب غرب نيجيريا، وبعض أجزاء غرب إفريقيا، خاصة في بنين وتوغو).

والخدمة العالمية، هي إذاعة دولية متعددة الوسائط، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللغوية والإقليمية عبر الراديو والتلفزيون.