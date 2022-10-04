  2. ميديا
  3. ميديا

"تويتر" تطلق إمكانية التعديل على التغريدات في بعض الدول

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 10:25

"تويتر" تطلق إمكانية التعديل على التغريدات في بعض الدول
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

بعد مرحلة تجريبية، بات زر "تعديل" التغريدات متاحا لبعض مستخدمي النسخة المدفوعة من تويتر في عدد قليل من البلدان، على ما أعلنت المنصة، الثلاثاء.

وأشارت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو إلى أن مستخدمي "تويتر بلو"، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها في مقابل خمسة دولارات شهريا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا بات في إمكانهم تصحيح تغريداتهم بواقع خمس مرات كحد أقصى لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي نشرها.

وأوضحت تويتر أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الفائت "حصلت بنجاح"، لافتة إلى أنها ستوسع نطاق هذه الخاصية إلى الولايات المتحدة "قريبًا".

وكانت الشبكة أشارت في مطلع أيلول/سبتمبر عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخاصية الجديدة "يجب النظر إليها على أنها فترة قصيرة لتصحيح الأخطاء الإملائية وإضافة إشارات (لمستخدمين آخرين) وأمور أخرى".

وستظهر لدى المستخدمين علامة صغيرة على شكل قلم للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها.

وكان إيلون ماسك الذي يخوض راهنًا معركة قضائية مع "تويتر" في شأن استحواذه عليها، أعرب مرارًا عن تأييده مطالبة مستخدمين كثر للمنصة باستحداث هذه الخاصية.

وأوضحت تويتر أن مستخدمي "تويتر بلو" المتاحة حصرًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، "يفيدون من خصائص قبل سواهم ويساعدونا على تجربتها".

وترمي هذه الخاصية الجديدة إلى جعل استخدام تويتر "أكثر يسرًا وأقل توترًا"، وفق الشبكة الأميركية.

بودكاست عرب 48

#تويتر
#التعديل على التغريدات في تويتر
#إيلون ماسك وتويتر

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: ثلاثون دقيقة يوميًّا بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعيّ تكفي لتغيّر حياتكم 
دراسة: ثلاثون دقيقة يوميًّا بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعيّ تكفي لتغيّر حياتكم 

2022-10-02

تقرير: 130 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في أيلول
تقرير: 130 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في أيلول

2022-10-02

"بوكينغ" تحذّر عملائها من "مناطق النزاع" لكن ليست تلك التي تحتلها إسرائيل
"بوكينغ" تحذّر عملائها من "مناطق النزاع" لكن ليست تلك التي تحتلها إسرائيل

2022-10-02

الأكثر قراءة

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

2022-10-03
مقتل شخص بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب

مقتل شخص بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب

2022-10-03
قتيل من النقب في جريمة إطلاق نار قرب الخليل

قتيل من النقب في جريمة إطلاق نار قرب الخليل

2022-10-03
الرابعة خلال 24 ساعة: عملية إطلاق نار تستهدف حاجز بيت فوريك

الرابعة خلال 24 ساعة: عملية إطلاق نار تستهدف حاجز بيت فوريك

2022-10-03
إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات

إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات

2022-10-03