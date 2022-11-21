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"تويتر" تعيد تفعيل حساب نائبة أميركيّة متطرّفة

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 23:49

"تويتر" تعيد تفعيل حساب نائبة أميركيّة متطرّفة
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أعاد تطبيق "تويتر" تحت إدارة إيلون ماسك، تفعيل الحساب الشخصي للنائبة الأميركية اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، والذي أوقف في كانون الثاني/ يناير، لانتهاكها سياسة المعلومات المضللة بالتطبيق، الخاصة بكورونا حينها.

وتأتي إعادة تفعيل حساب غرين، بعد أن أعاد ماسك نهاية الأسبوع تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي كان قد أوقف بعد أعمال الشغب الدامية يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 في مبنى الكابيتول.

المتطرفة غرين ("أ ب")

وكان "تويتر" حينها يخشى خطر مزيد من التحريض على العنف، إذا سمح لحساب ترامب بالاستمرار.

وقال ترامب إنه لن يعود إلى "تويتر"، وحتى يوم الإثنين، لم يكن قد نشر أي تغريدة بعد، ولم يحذف حسابه.

ويبدو أن ماسك استند في قراره بإعادة تفعيل حساب ترامب على التطبيق، على استطلاع غير علمي على "تويتر"، نشره على حسابه.

كما يبدو أنه لا يوجد مثل هذا الاستطلاع لحساب غرين.

وفي وقت سابق، قال ماسك إنه لن يتخذ قرارات مهمة بشأن المحتوى أو إعادة الحسابات المحظورة، قبل إنشاء "مجلس الإشراف على المحتوى"، الذي يضم وجهات نظر متنوعة.

ترامب ("أ ب")

ومن الحسابات التي قال ماسك إنه لن يسمح لها بالعودة إلى "تويتر" حساب صاحب نظرية المؤامرة أليكس جونز، الذي تم حظره عام 2018 بسبب سلوكه المسيء.

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#تويتر
#إيلون ماسك
#مارغوري تايلور غرين
#اليمينيون
#المتطرفون
#ترامب

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