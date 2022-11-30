الاتحاد الأوروبيّ يحذّر إيلون ماسك بشأن المعلومات الكاذبة في "تويتر"

حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق، تييري بروتون، رئيس ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، الأربعاء، قائلا إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة، من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي اتصال بالفيديو مع ماسك، قال بروتون لماسك: "ما زال هناك عمل ضخم أمامنا"، لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، وفق تقرير للمكالمة وُزّع على الصحافيين.

ونشر بروتون على منصة "ماستودون" المنافسة رابطا لبيان حول المحادثة جاء فيه "أرحّب بتصريحات إيلون ماسك عن اعتزامه جعل تويتر 2.0 جاهزا" للتماشي مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفا "لكن لنكن واضحين أيضا، ما زال هناك عمل ضخم أمامنا".

وتابع: "سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم، والحد من الإعلانات المستهدفة".

ولم يرد ماسك بشكل مباشر على منشور بروتون، لكنه وافق في تغريدة منفصلة ردا على مستخدم آخر، على أن "تويتر" تحت الإدارة السابقة، "فشلت في مسألتَي الثقة والأمان لفترة طويلة جدا".

وتعهّد أن "تويتر 2.0 سيكون أكثر فعالية وشفافية وإنصافا"، على حدّ زعمه.