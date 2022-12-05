مصر: الإفراج عن الصحافيّ إسماعيل الإسكندراني المسجون منذ 2015

أُطلق سراح الصحافي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني، الإثنين، وفق ما أفاد محاميه خالد علي، وذلك بعد تخفيف فترة عقوبته بالسجن من عشر إلى سبع سنوات في تشرين الأول/ أكتوبر.

وكتب المحامي علي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومرشّح سابق للرئاسة، في منشور عبر موقع "فيسبوك": "تم تنفيذ قرار إطلاق سراح إسماعيل الإسكندراني، وهو الآن حرّ".

وأوقف الإسكندراني في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015، وظل محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات إلى أن قضت محكمة عسكرية في أيار/ مايو 2018 بسجنه عشر سنوات، بعد إدانته بتهم نشر "أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي"، و"معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحافية"، وكذلك الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات إرهابية منذ العام 2013.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمّ تخفيف فترة عقوبته إلى سبعة أعوام.

وعرف الإسكندراني وهو خبير في شؤون الحركات المسلحة في شمال سيناء، بكتاباته التي تنتقد النظام ودور القوات المسلحة في السياسة، وكان يساهم في منشورات عدة.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها على صعيد حقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، وفق الأمم المتحدة، وهو ما ينفيه على الدوام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.

وأدى إحياء لجنة العفو الرئاسي إلى الإفراج عن 766 معتقلًا سياسيًا بحسب منظمة العفو الدولية. لكن الأخيرة تقول إنه جرى خلال الفترة نفسها سجن نحو ضعف هذا العدد بسبب نشاطهم.