نُسَخ لكأس العالم، اعتزال رونالدو، وسجود ميسي... حقيقة أخبار انتشرت خلال مونديال قطر

كشفت "مسبار" المنصة العربية لتقصي الحقائق، قصصا وأخبارا زائفة ومضلّلة، انتشرت عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل إعلام، تتعلق ببطولة كأس العالم 2022، التي نُظّمت في قطر، وانتهت الأحد الماضي، موضحة أن فريقها نشر 196مادّة فحص حقائق، غطّت العديد من القصص والمواضيع حول المونديال. كما نشر 30 مدونة تناولت قضايا عدّة متعلقة بالمعلومات المضللة عن المونديال، وبعض القضايا التي أثارت الجدل، كما شملت أخبار متنوعة ارتبطت بمجريات المبارات، بالإضافة إلى أحداث البطولة، وتغطية وسائل الإعلام لها.

وحمل القسم الأكبر من مواد فحص الحقائق تصنيف مضلّل، بـ108 خبرًا، تلاه تصنيف زائف بواقع 84 مادة، فيما نشرت منصة "مسبار"مادة واحدة بتصنيف ساخر، وواحدة بتصنيف صحيح، وأخرى عن ادّعاء ينطوي على إثارة.

شائعات سبقت انطلاق المونديال

وقبل أيام من انطلاق كأس العالم قطر 2022، تم تسليط الضوء على الدولة المضيفة وتحضيراتها للمونديال ومدى استعدادها للحدث، فانتشرت صورة تشير إلى ما أنفقته دولة قطر على تنظيم البطولة، وتوضّح أنّ كأس العالم هذا العام، سيكون الأكثر تكلفة، إذ تبلغ 220 مليار دولار، أي ما يقرب من 20 ضعف ما أنفقته روسيا في عام 2018. ونشرت منصة "مسبار" مدونة ترصد وتوضح الأسباب الحقيقية لتكاليف كأس العالم، في السنوات السابقة وفي قطر وحقيقة الأرقام المذكورة.

كما تعرضت قطر حملة إعلامية ودعوات لمقاطعة البطولة في بعض الدول، رافقها انتشار التضليل الإعلامي قبل فترة من انطلاق المونديال، فنشرت منصة "مسبار" مدونة عن أبرز المغالطات الأكثر شيوعًا التي نشرتها وسائل إعلامية غربية عن قطر، واستضافتها لمونديال 2022.

تضمنت العديد من التقارير عناوين مضللة وإحصائيات انتقائية (Getty)

كما أوضحت منصة "مسبار" في مدونة حقيقة التقارير التي ادعت أنّ الحكومة القطرية، ستُلزم مشجعي كرة القدم الذين سيتوافدون إلى أراضيها بتنزيل تطبيق "يُسهّل التجسس على هواتفهم"، ويُسمّى تطبيق احتراز.

وكشفت منصة "مسبار" أيضًا، حقيقة التصريح الذي نُسب إلى جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا، الذي ادعت فيه أنه قال "لن أُحضر عائلتي لتشاهد كأس العالم في قطر، خوفًا على سلامتهم وتعرضهم لأشياء في الدولة المستضيفة"، وأوضح أنه مجتزأ ومُحرّف عن التصريحات الحقيقية التي أدلى بها اللاعب.

كذلك تحقّقت "مسبار" من تصريح نُسب إلى مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز، ادّعت أنه تحدث فيه عن قوة المنتخب الجزائري وغيابه عن كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي يشارك فيه منتخبا تونس والمغرب في البطولة، وأكد أنه تصريح مُختلق ولا أساس له.

وانتشر ادّعاء غير صحيح على أنه لقائمة تعليمات رسمية أصدرتها دولة قطر لتوجيه الحاضرين إليها في كأس العالم 2022، وصورة مضللة على أنها لـ144 نسخة مُقلدة من كأس العالم صنعتها قطر، وتضعهم في أماكن مختلفة من أجل الحفاظ على النسخة الأصلية من السرقة. كما تحققت "مسبار" من ادعاءات أخرى ونشرت تقارير تكشف حقيقتها قبل انطلاق البطولة.

تعود الصورة إلى ضبط 144 كأسا مزيفة (تويتر)

شائعات عقب انطلاق كأس العالم قطر 2022

وتحقق فريق "مسبار" من صورة نشرتها شبكة "بي بي سي عربي"، في تقريرها عن وجود مشجعين مزيفين في مباريات كأس العالم قطر 2022، مقابل رحلات طيران وإقامة مجانية، وكشف أنّها قديمة وليست من قطر.

الصورة لاحتفالات في الهند بفوز الأرجنتين بكوبا أميركا (Getty)

كما نُشر مقطع فيديو على أنّه لمشاجرة بين جماهير إنجلترا وويلز في الدوحة، والحقيقة أنه التُقط في جزيرة تينيريفي التابعة لإسبانيا. كما انتشرت مشاهد من حريق قديم على أنها من الحريق الأخير الذي اندلع في مدينة لوسيل بالقرب من منطقة المشجعين.

ادّعاءات سياسية مرتبطة بمونديال قطر 2022

وكشف فريق "مسبار" زيف مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر علم إسرائيل مرفوعًا ضمن فعاليات بطولة كأس العالم في قطر. ومقطع آخر قديم على أنه لجزائري رفع العلم الفلسطيني في وجه إسرائيلي، وفيديو يعود لعام 2018 لتصدي مشجعين لإسرائيلي لقي رواجًا على أنّه من مونديال قطر.

الصورة لهبوط أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل ("تويتر")

كما فنّد فريق "مسبار" صورة انتشرت على أنها لوصول أول طائرة إسرائيلية تقل مشجعين لحضور المونديال وتحمل العلم القطري بجانب الإسرائيلي، وصورة قديمة لأشخاص يحملون أعلامًا مغربية وإسرائيلية.

الصورة متداولة منذ عام 2018 (فيسبوك)

وتحقّقت منصة "مسبار" من صور مفبركة نُشرت على أنها لجماهير رفعت علم الصحراء الغربية خلال مباريات في مونديال قطر.

الادعاءات ذات الطابع الديني في المونديال

على خلفية نشر صورة للداعية الإسلامي ذاكر نايك في قطر وتزامنًا مع انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022، انتشرت العديد من الادعاء الزائفة والمضللة حوله، والتي كشف فريق "مسبار" حقيقتها. ومنها مقطع فيديو قديم حول اعتناق أربعة أشخاص الإسلام في قطر أمام ذاكر نايك. وصورة ذاكر نايك ودعاة آخرين تعود إلى عام 2012، وأخرى قديمة للحظة اعتناق أحد الأشخاص الإسلام على يد ذاكر نايك، بالإضافة إلى صورة مفبركة نُشرت على أنها لعرض الداعية ذاكر نايك على شاشات في قطر.

يعود الفيديو إلى أيار/ مايو 2016 (يوتيوب)

وطاولت الشائعات الممثل الأميركي مورغان فريمان، إذ انتشر خبر زائف يفيد بأنه أعلن إسلامه بعد تقديمه حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر البعض مقطعي فيديو، تم إضافة هتافات دينية إليهما وادعى مستخدمون أنهما من مباراة المغرب وفرنسا، ردًّا على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حضر المباراة.

شائعات انتشرت بعد قرار منع تناول الكحول في الملاعب

عقب حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم، انتشرت العديد من الادعاءات الزائفة حول الخبر، منها خبر لا أساس له مفاده أنّ "فيفا" فسخ تعاقده مع شركة المشروبات الكحولية الراعية للمونديال. كما راجت صورة قديمة على أنها لمشجعين أدخلوا الكحول إلى ملاعب المونديال بغطاء زجاجة كولا. وفيديو نُشر عام 2012 يظهر مشجعة تشرب الجعة، على أنه من ملاعب قطر.

الصورة منتشرة على وسائل التواصل منذ يونيو الفائت (تويتر)

شائعات عن المنتخبين القطري والسعودي

انتشرت ادّعات عن المنتخب القطري، كان أبرزها بعد المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور، منها تقرير قديم نُشر عن احتمال استبعاد الإكوادور من كأس العالم بعد فوزها على قطر. ومقطع آخر يعود لعام 2018 نُشر على أنه لتعليق مذيع بي إن سبورت هشام الخلصي، على خسارة المنتخب القطري أمام الإكوادور، بالإضافة إلى خبر يدعي أنّ المنتخب القطري هو الوحيد الذي غادر كأس العالم دون تحقيق نقاط في تاريخ البطولة.

وعقب انتهاء مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، انتشرت العديد من الادعاءات الزائفة والمضللة حول المباراة، كشف فريق "مسبار" حقيقتها، منها فيديو قديم نُشر على أنه لاحتفال جماهير نيوكاسل بفوز السعودية، وفيديو نُشر سابقًا على أنه لاحتفال سعوديين بالفوز، وصورة تعود لعام 2014 على أنها لحزن مشجعات أرجنتينيات بعد المباراة. ومقطعان قديمان تم تداولهما على أنهما من احتفالات في فلسطين والعراق بفوز السعودية.

سبق وأن خرجت منتخبات عدّة من الدور الأول دون تحقيق أي نقاط (Getty)

ادعاءات عن المنتخب المغربيّ في المونديال

وحظيت مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، بمتابعة لافتة من وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصل إلى نصف نهائي البطولة كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

وترافقت أخبار المنتخب ولاعبيه مع انتشار موجة من الشائعات والأخبار الزائفة التي رصدها فريق "مسبار" وتحقق منها، وكان غالبيتها تصريحات غير صحيحة، نُسبت إلى مدربين ولاعبين تحدثوا عن المغرب، مثل تصريح نُسب إلى كرستيانور رونالدو وآخر للاعب الألماني روديغر، واللاعب البرازيلي السابق كاكا، والكرواتي لوكا مودريتش والبلجيكي إيدن هازارد، إضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيوز، وآخر عن السنغالي ساديو ماني. بالإضافة إلى مزاعم وادعاءات أخرى نشرت منصة "مسبار" أغلبها في مدونة سابقة.

شائعات طاولت ميسي خلال مونديال قطر 2022

طاولت النجم الأرجنتيني ليونيل الذي فاز مع منتخب بلاده بالبطولة، العديد من الادّعاءات الزائفة والمضللة خلال المونديال، منها انتشار قصة بشكل واسع تفيد أنّ ميسي، فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين أمام بولندا، قبل أن يتنازل عنها لزميله في المنتخب اللاعب أليكسيس ماك اليستير بسبب أدائه اللافت في المباراة. وتحقق فريق "مسبار" من القصة، وتبين أنها زائفة ولا أساس لها.

فيما زعم البعض أن ميسي كان سيُمنع من لعب نهائي كأس العالم، إذا حصل على بطاقة صفراء في مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا. ونُشر ادعاء لا أساس له يفيد بأن صحيفة "ديلي ميل" قالت إنّ ميسي سيترك باريس سان جيرمان، في حال خسارة منتخبه المباراة النهائية أمام فرنسا. وتداول البعض صورة قديمة على أنها لميسي وهو يسجد في بطولة كأس العالم قطر 2022، وأخرى قديمة أيضًا نُشرت لميسي وهو يتحدث مع زوجته عبر الهاتف مع ادعاء أنها خلال الاحتفال بكأس العالم.

ميسي (Gettyimages)

ادعاءات طاولت كريستيانو رونالدو

نُشرت أيضًا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العديد من الأخبار الزائفة التي فندها فريق "مسبار"، منها خبر ادعى أنه هدّد بالانسحاب من معسكر المنتخب البرتغالي في مونديال قطر 2022، وآخر لا أساس له يفيد بأن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أعلنت أنّه قرر اعتزال كرة القدم بعد خروج البرتغال من كأس العالم. ومقطع فيديو مُفبرك نشرته شقيقة كريستيانو رونالدو، إلما أفيرو، في حسابها على موقع إنستغرام، يُظهر مذيعة عربية تبكي على مشاهد للحظة خروج رونالدو وهو يبكي عقب خسارة البرتغال أمام المغرب.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو قديم لرونالدو يشكر فيه الشعب العربي بعد مغادرته مونديال قطر، وآخر مُفبرك قيل إنه من مقابلة حديثة. وكشفت منصة "مسبار" حقيقة صورة قديمة تم تداولوها لكريستيانو رونالدو، على أنّها التُقطت أثناء حضوره المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

ادّعاءات متنوعة عن أحداث مونديال قطر

نشرت حسابات وصفحات خبرًا يدعي أنّ اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام هو أول لاعب يسجّل ويمرر تمريرة حاسمة في كأس العالم قبل أن يُتم عامه العشرين، منذ ليونيل ميسي في 2006، وهو ادعاء غير دقيق وتحقق فريق "مسبار" من صحته. وانتشرت صورة مفبركة على أنها من شوارع لندن تتضمن عبارة "سوف يغفر الرب للجميع ما عدا هاري كين".

تمّ التلاعب بالصورة الأصلية وإضافة العبارة إليها (فيسبوك)

وعقب خسارة فرنسا المباراة النهائية أمام الأرجنتين، كشف تحقُّق "مسبار" زيف صورة لتغريدة منسوبة لحساب قناة RMC SPORT الرياضية الفرنسية، تتضمن إشارات عنصرية ضد اللاعبين كينغسلي كومان وأوريليان تشواميني، وتذكّر بأصولهما الإفريقية بعد إضاعتهما لضربتي الجزاء في مباراة نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين. كما تحقق من خبرٍ يدعي أنّ اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هو أوّل لاعب في بطولات كأس العالم يسجل هاتريك (3 أهداف) في المباراة النهائية، وتبين أنه غير صحيح.

(Gettyimages)

مدونات عن كأس العالم قطر 2022

وبالإضافة إلى مواد فحص الحقائق نشر فريق "مسبار" عددا من المدونات، ناقشت مواضيع مُتعلقة بمونديال قطر 2022، منها مدونة حول التحيّز والتضليل في الحملة الإعلامية ضد استضافة قطر مونديال 2022، وقصة الشاب القطري الذي حصل على شهرة واسعة في الصين، بسبب تعويذة المونديال، والأسباب الحقيقية وراء احتساب الحكام وقتًا ضائعًا غير مسبوق في المباريات، وأخرى حول استبعاد الفيفا للحكم الإسباني ماتيو لاهوز، بسبب أدائه التحكيمي في مباراة الأرجنتين وهولندا.

كما نشر فريق "مسبار" مدونة عن حقيقة زيادة مقاعد إفريقيا في المونديال المقبل حال تأهلت المغرب لنصف نهائي مونديال قطر، وأخرى تناقش مصير ملعب 974 بعد انتهاء البطولة، بالإضافة إلى مدونة حول أبرز الإشاعات التي انتشرت حول مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر.