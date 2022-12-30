حصاد "مسبار": أبرز الأخبار الزائفة عام 2022

شهد عام 2022، أحداثًا كبرى وهامة ترّكزت الأخبار الزائفة والمضللة عليها. ورصد "مسبار" تلك الشائعات والفبركات وكشف حقيقتها. إذ نشر ما يزيد عن 3750 مادة تحقق في نسختيه العربية والإنجليزية، إضافة إلى أكثر من 520 مدونة. في ما يلي أبرز الأحداث التي طاولتها الأخبار الزائفة.

الحرب الروسية على أوكرانيا

انتشرت الأخبار المضلّلة عقب تصاعد الأحداث في شهر شباط/فبراير الفائت بين روسيا وأوكرانيا، منها صورة ادّعى متداولوها أنّها لمنظومة صواريخ روسيّة في طريقها إلى الحدود مع أوكرانيا، إلّا أنّ الصورة قديمة وتعود إلى عام 2014.

وكشف "مسبار" حقيقة مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه لعملية قتل جماعي لجنود أوكرانيين في قصف جوي روسي، وبيّن أنّه مضلّل، فهو لقصف الطيران الأميركي مقاتلين من طالبان في أفغانستان عام 2012.

ولم يلغِ الرئيس الروسي انتساب روسيا إلى منظمات الأمم المتحدة. كما لم تُعلن روسيا بدء الحرب العالمية الثالثة بعد إغراق سفينتها موسكفا. أيضًا كشف "مسبار" أنّ بوتين لم يطرد عائلة روتشيلد اليهودية الثريّة، العاملة في القطاع المصرفي، من روسيا.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

انتشرت العديد من الأخبار الزائفة مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، خلال شهر رمضان 2022، منها: صورة انتشرت للناشطة منى الكرد مع ادّعاء أنها خلال إفطار مع مستوطنين في القدس، ليتبيّن أنّ الصورة قديمة، وتعود لأيّار/مايو 2021.

وفي تغريدة نشرها حساب إسرائيل بالعربي ادّعى فيها أنّ عناصر الشرطة الإسرائيلية لم يدخلوا إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة 15 نيسان/أبريل، إلا أنّ الادّعاء زائف.

اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

استشهدت الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة شبكة الجزيرة في فلسطين، برصاص قناص إسرائيلي صباح يوم الأربعاء 11 أيار/مايو 2022، خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ومن أبرز الشائعات التي انتشرت عن استشهاد شيرين أبو عاقلة، خبر مفاده بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قاتل الصحافية أبو عاقلة في عملية أمنية في مخيم جنين. وفيديو قديم قيل إنّه من العشاء الأخير لأبو عاقلة قبل مقتلها. كما فنّد فريق "مسبار" رواية الاحتلال حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تعرّض قطاع غزة إلى عدوانين من القوات الإسرائيلية عام 2022، فنّد خلالهما "مسبار" عشرات الأخبار الزائفة، الأول خلال شهر رمضان 2022، عندما تصاعدت الأحداث عقب اقتحام قوات الاحتلال المبنى القبلي من المسجد الأقصى بتاريخ 15 نيسان/أبريل الفائت، عقب صلاة الفجر. والثاني، يوم الجمعة 5 آب/أغسطس الفائت.

إذ تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى مواقع إعلامية، رسالة قالت إنّها تعود إلى الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية أيهم كممجي يرثي فيها شقيقه الشهيد، موجهًا فيها خطابًا لأمّه في قبرها من غرفة العزل. لكن الادّعاء مضلّل، فالرسالة لم يكتبها الأسير الفلسطيني أيهم كممجي في سجنه.

وانتشرت صورة على أنّها لست شقيقات فقدن والدهن ووالدتهن في العدوان الأخير على قطاع غزة. وبالتحقّق وجد "مسبار" أنّ الادّعاء مضلّل، فالصورة التقطت خلال جنازة الشهيد تميم حجازي جنوبيّ قطاع غزة.

حادثة الطفل المغربي ريّان

تحقّق فريق "مسبار" من "أبرز الأخبار المضللة التي انتشرت عن حادثة الطفل ريّان"، بعد سقوط ريّان في بئر في مدينة شفشاون في بداية شهر شباط/فبراير الفائت، والذي بقي عالقًا فيها ما يزيد عن خمسة أيام، لتعلن بعدها السلطات المغربية وفاته عقب تمكّنها من انتشاله من البئر. إذ انتشرت صورة على أنّها لريّان بعد إخراجه من البئر التي سقط فيها في مدينة شفشاون في المغرب، إلّا أنّ الصورة قديمة. كما انتشرت صورة لطفل يمنيّ توفي إثر خطأ طبيّ على أنّها للطفل ريّان بعد انتشاله من البئر.

أحداث مختلفة في مصر انتشرت حولها أخبار زائفة

انتشرت الشائعات حول قضية مقتل الطالبة نيّرة أشرف في جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، أبرزها مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه للحظة النطق بحكم الإعدام على قاتل نيّرة أشرف، لكن تحقُّق "مسبار" بيّن أنّ المقطع قديم منذ العام 2017. ونشر "مسبار" مدونة تضمّ أبرز الأخبار المضللة التي رافقت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف.

حريق كنيسة أبو سيفين في مصر

انتشرت صورتان على أنّهما من حريق اندلع في كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة، إلّا أنّ الصورتين قديمتين، وتعود إحداهما إلى حريق كنيسة الأنبا موسى في محافظة المنيا عام 2013، فيما تُصوّر الثانية حريقًا في مبنى كنيسة القديسة دميانة، في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.

كذلك انتشرت صورة قديمة من عام 2016 على أنّها لحريق نشب في كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب في الجيزة.

في مقال بعنوان أبو الهول يُغلق عينيه: ادعاء يلقى رواجًا على مواقع التواصل، فنّد "مسبار" ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 أيار/مايو الفائت من صور لتمثال أبو الهول في منطقة أهرامات الجيزة في مصر.

ومن جانب آخر، رافقت الشائعات دعوات التظاهر في مصر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ انتشر مقطع فيديو على أنه حديث لتمزيق صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مظاهرات، وفيديو آخر عن حرق سيارة شرطة مصرية.

أحداث سياسية متفرقة خلال 2022

في تونس، رُصدت العديد من الادعاءات، منها صورة مضلّلة وقديمة انتشرت على أنّها لتونسيين ينتظرون دورهم للتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية كانون الأول/ديسمبر 2022. ووجد "مسبار" أنّ صورة المرشح مع شعار الرجل الذي لا يغلق هاتفه ليست من حملة انتخابات تونس.

وتوصّل "مسبار" إلى أن الادّعاء حول وضع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تحت الإقامة الجبرية زائف.

مظاهرات 30 يونيو في السودان

انتشرت صورة على أنّها تُظهر مصابين تعرّضوا للاعتداء في موكب إعلان مليونية 30 يونيو، وبيّن تحقق "مسبار" أنّ الادعاء مضلّل والصورة قديمة ومنشورة منذ حزيران/يونيو 2019.

وفي مقطع فيديو قال ناشروه إنّه لمظاهرات في أم درمان السودانية خرجت يوم الخميس 30 حزيران/يونيو، لكنّه في الحقيقة قديم ونُشر على "يوتيوب" في الأوّل من تموز/يوليو 2019 تحت عنوان ثورة السودان - مليونية 30 يونيو.

قصف قاعدة زليكان التركية شمالي العراق ومظاهرات مؤيدة للصدر

حول مقطع الفيديو الذي ادّعى ناشروه أنه لقصف حديث تعرّضت له قاعدة زليكان، كشف تحقّق "مسبار" أنّه مضلّل وقديم، فهو منشور منذ شباط/فبراير الفائت. وتحقّق "مسبار" من صورة انتشرت على أّنها لاستهداف قواعد تركية ردًّا على أحداث دهوك، وتبيّن أنّ الصورة قديمة ومن رفح، جنوبي قطاع غزة ومنشورة عام 2021.

وتداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مضلّلة وقديمة على أنّها لظهور زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مرتديًا الزي العسكري في العراق خلال التظاهرات المؤيدة له خلال شهر تموز/يوليو الفائت.

وتحقّق "مسبار" من فيديو استعراض قوات سرايا السلام الذي ادّعى ناشروه على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه جاء ردًا على تصريحات عمار الحكيم، وتبيّن أنّه مضلّل وقديم.

الحرب في اليمن

تحقق فريق "مسبار" من مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه لرئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، خلال قيادته إحدى المعارك وإعلانه انطلاق القتال مجدّدًا. ليتّضح أنّ الادّعاء مضلّل.

كما انتشرت صورة ادّعى ناشروها أنّها لوصول معدات وأسلحة جديدة من الإمارات إلى قوات المجلس الجنوبي الانتقالي في اليمن، وأظهر التحقّق أنّ الادّعاء مضلّل والصورة قديمة نُشرت عام 2019.

وفي الجزائر، فنّد "مسبار" صورة ومقطع فيديو على أنهما لتخلص الجزائر من لاجئين سوريين ورميهم باتجاه الحدود المغربية، واتّضح أنهما من أحداث قديمة. كما بينّ تحقق "مسبار" أن "فرانس24" لم تنشر عن اتفاق بين الجزائر وفرنسا لاسترجاع أملاك مصادرة ليهود فرنسيين.

وفي السعودية، انتشرت العديد من الادعاءات الزائفة والمضلّلة عقب أنباء عن قصف الحوثيين لمنشآت شركة أرامكو النفطية، يوم 20 آذار/مارس الفائت، منها انتشار صورتين ادّعى متداولوهما أنّهما لسحابة دخان تتصاعد من منشآت حيوية في السعودية، نتيجة الهجمات الحوثية الأخيرة، ولكن بالتحقق تبيّن أنّ الادعاء مضلّل. والصورتان قديمتان وإحداهما ليست من السعودية.

كما انتشر مقطع فيديو ادّعى متداولوه أنه يُظهر توثيق كاميرات مراقبة شركة أرامكو للحظة استهدافها بصواريخ جماعة الحوثي، إلا أنّ تحقق "مسبار" بيّن أنّ الادعاء مضلّل، وأنّ مقطع الفيديو قديم.

في سورية، انتشرت صورة على أنّها لجنود أميركيين يُنفّذون عملية إنزال جوي في سجن الحسكة شمال شرق سورية، وتبين أن الصورة ليست لإنزال جوي أميركي على سجن غويرن. وانتشرت صورتان على أنّهما من القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، جنوبي سورية خلال شهر أيلول/سبتمبر الفائت، لكن الادّعاء مضلل والصورتين قديمتين من عام 2014. كما أنّ هذه الصورة ليست لتصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ التي استهدفت مطار دمشق الدولي ومواقع في ريف دمشق جنوبي سورية.

كما أنّ هذه الصور ليست للاجئ سوري تزوج من ابنة حاكم ولاية أنتاريو الكندية، بل هي لشرطي كندي من أصول عراقية ويدعى محمد هادي كمونة. وتداول ناشرون صورة على أنّها لأول امرأة سورية تصبح طيارًا مدنيًا برفقة الممثل توم كروز.

في الأردن، انتشر فيديو على أنّه من المظاهرات الأخيرة التي شهدها خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ولكنه قديم ومنشور عام 2018. وانتشر فيديو قديم على أنه لاشتباكات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية خلال المظاهرات الأخيرة.

أحداث عالمية طاولتها الأخبار الزائفة

مع إعلان وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يوم الثامن من أيلول/سبتمبر الفائت، انتشرت العديد من الأخبار الكاذبة، أبرزها أنّ صحيفة "ذا نيويورك تايمز" نشرت أنباء تقول إنّ تكلفة جنازة الملكة إليزابيث قد تصل إلى نحو ست مليارات دولار. ولكن تبيّن أن الادّعاء زائف.

كما انتشرت صورة ادّعى متداولوها أنّها لمشهد من مسلسل عائلة سيمبسون، وقد تنبأ في إحدى حلقاته التي عُرضت عام 2014، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022، ولكن تبيّن بالتحقق أنّ الصورة مفبركة ولا صحة للادعاء المتداول.

الاحتجاجات الإيرانية

بعد إعلان وفاة مهسا أميني (22 سنة)، يوم 16 أيلول/ديسمبر الفائت، رصد "مسبار" فيديو مضلّل وقديم لإطلاق الشرطة الإيرانية النار على متظاهرين في مدينة الأحواز، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وفنّد "مسبار" كذلك، فيديو ادّعى ناشروه أنّه للفتاة الإيرانية مهسا أميني وشقيقها وهما يحرقان القرآن، واتضح أنّه قديم.

ومنذ 12 أيار/مايو الفائت، انتشرت كثير من الأخبار الزائفة عقب اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت في مدن عدّة اعتراضًا على رفع أسعار سلع مواد غذائية. كان أبرزها عدد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على أنها من الاحتجاجات الأخيرة وجميعها من أحداث قديمة وبعضها من بلدان أخرى، مثل مقطع فيديو لمواجهات بين الشرطة، وآخر قيل إنّه لانضمام إقليم بلوشستان إلى الاحتجاجات الشعبية. كذلك انتشرت عدة صور نُسبت إلى هذه الاحتجاجات، مثل صورة لمتظاهر يهاجم أحد أفراد الشرطة في إيران. وصورتان على أنهما من الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وعقب تصريحات مسيئة للنبي محمّد وللإسلام أدلى بها مسؤولين هنديّين، نشر "مسبار" تحققات عن أبرز الأخبار المضلّلة التي انتشرت عقب التصريحات المسيئة للإسلام.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو قديم على أنه للحظة الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول، كما أوضح "مسبار" حقيقة مقطع فيديو انتشر على أنّه لفتاة صومالية تؤكد أن المتهمة في تفجير تقسيم، هي شقيقتها ولا علاقة لها بتفجير إسطنبول.

أحداث رياضية كان لها نصيب الأسد من الأخبار الكاذبة

عقب خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر. رصد "مسبار" أبرز الشائعات التي انتشرت مع مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

صورة متداولة ادّعى ناشروها أنّها لاحتشاد جماهير #السنغال في ملعب مباراة #مصر قبل المباراة بساعات.

إليكم تحقق #مسبار https://t.co/cPkiwIHvHm — Misbar - مسبار (@misbarfc) March 29, 2022

كما رصد "مسبار" بعد خسارة المنتخب الجزائري التأهل لكأس العالم 2022، أمام نظيره الكاميروني تصريحًا زائفًا منسوبًا للحكم باكاري غاساما، يطالب فيه الجزائريين بمسامحته بعد مباراة الجزائر والكاميرون. كما انتشر ادعاء زائف مفاده بأنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر رسميًّا إعادة المباراة بين منتخبي الجزائر والكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم.

مونديال قطر 2022

قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، نشر "مسبار" مدونة ترصد وتوضح الأسباب الحقيقية لتكاليف كأس العالم، في السنوات السابقة وفي قطر وحقيقة الأرقام المذكورة. كما نشر "مسبار" مدونة عن أبرز المغالطات الأكثر شيوعًا التي نشرتها وسائل إعلامية غربية عن قطر واستضافتها لمونديال 2022.

عقب انطلاق كأس العالم 2022، تحقق "مسبار" من صورة قديمة ومضللة نشرتها شبكة "بي بي سي" عربي، في تقريرها عن وجود مشجعين مزيفين في مباريات كأس العالم قطر 2022، كما كشف "مسبار" زيف مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر علم إسرائيل مرفوعًا ضمن فعاليات بطولة كأس العالم في قطر. ورصد "مسبار" أبرز الأخبار المضلّلة عقب انطلاق مونديال قطر 2022.

كما فنّد "مسبار" الأخبار والشائعات التي طاولت المنتخبات العربية، إذ لم يستبعد "فيفا" المنتخب التونسي من كأس العالم 2022، كما أنّ المنتخب القطري ليس هو الوحيد الذي غادر كأس العالم دون تحقيق نقاط في تاريخ البطولة.

وبعد فوز السعودية على الأرجنتين، انتشر فيديو قديم على أنه لاحتفال جماهير نيوكاسل بفوز السعودية، وصورة تعود لعام 2014 على أنها لحزن مشجعات أرجنتينيات بعد المباراة.

كما ترافقت أخبار المنتخب المغربي ولاعبيه مع انتشار موجة من الشائعات والأخبار الزائفة، رصدها "مسبار" وجمعها في مدونة بعنوان "أبرز الشائعات التي طاولت مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022".

ويمكنكم الاطلاع على المزاعم والأخبار الكاذبة عن مونديال قطر 2022 في مؤشر "مسبار" لأبرز الأخبار الزائفة عن كأس العالم قطر 2022.

غرق قوارب المهاجرين غير النظاميين

شهد عام 2022 عددًا من حوادث غرق قوارب المهاجرين غير النظامين، كان أبرزها غرق مركب يحمل 27 مهاجرًا مصريًا قبالة ساحل طلميثة شماليّ ليبيا، وغرق مركب هجرة غير نظامي قبالة سواحل طرطوس بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر الجاري.

وانتشرت صورة ادّعى ناشروها أنّها لجثامين شباب مصريين على السواحل الليبية، بعد غرق المركب الذي كان يُقلّهم. وتبيّن بالتحقّق أنّ الصورة قديمة والادّعاء مضلّل.

كما أنّ الصورة التي تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها لإنقاذ رضيع بعد غرق المركب الغارق على سواحل طرطوس فإنّها قديمة وتعود لرضيع مغربي أنقذه أفراد الحرس المدني الإسباني قبالة شاطئ سبتة. وهاتان الصورتان ليستا لسيدة فقدت أبناءها الثلاثة في حادث غرق المركب قبالة السواحل التونسية.

وفي هذه المدونة بعنوان "مسبار يتحقّق من الأخبار الزائفة حول غرق قوارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط" يمكنكم الاطلاع على تفاصيل أكثر حول الموضوع.

أحداث متنوعة في مجالات عدّة

لم تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس جدري القردة. ولم يتنبأ مسلسل عائلة سمبسون بظهور جدري القردة.

فنيًا، رصد "مسبار" الأخبار الزائفة التي طاولت الفنانة منة شلبي بعد إيقافها في مطار القاهرة الدولي بشبهة حيازة مواد مخدرة في حقائبها. كما رصد أبرز الإشاعات التي رافقت شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة.

وفلكيًا، لم تحذر "ناسا" خلال شهر شباط/فبراير الفائت من صخرة فضائية تتجه نحو الأرض، إذ تبيّن أنّ الادّعائين مضلّلين. ولم تنشر "ناسا" في أيار/مايو الفائت صورة للقمر على أنها أوضح صورة له. كما لم تحذر "ناسا" من اصطدام كويكب بالأرض حديثًا، وأوضح التحقّق أن "ناسا" أصدرت بيانات الكويكبات التي ستقترب من الأرض خلال الأيام المقبلة.

وبحث "مسبار" في أصل مقطعي فيديو انتشرا عن غرق سيارة في الوحل وسحب السيول لجرافة نتيجة السيول في إمارة الفجيرة، ووجد أنهما مضللان. وتناولت مدونة أبرز الأخبار المضلّلة عن حرائق الغابات في العالم خلال الصيف الحالي. وادّعى ناشرو هذه الصورة أنّها من العاصفة الثلجية التي ضربت مناطق في الولايات المتحدة، لكنها قديمة ومنشورة عام 2010.

كانت هذه جولة سريعة شملت أمثلة على الأخبار الزائفة التي تحقق منها "مسبار" خلال عام 2022، والتي ارتبطت بعدد من الأحداث التي ترافقت بانتشار أخبار كاذبة ومضلّلة في الفضاء الرقمي.