"إعلام" و"مدى الكرمل" يختتمان مشروع "ويكيبيديا فلسطين"

اختتم كلٌّ من مركز إعلام للبحوث الإعلاميّة والحريّات ومدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة يوم الجمعة الماضي، مشروع "ويكي فلسطين" الذي استمر على مدار العام 2022، بدعم من مؤسسة التعاون والصندوق العربيّ وبمشاركة عشرة طلبة جامعيّين فلسطينيّين بمبادرة من مركز إعلام وبالشراكة مع مركز مدى الكرمل.

وجاء الاختتام بعد سيرورة عمل في الموسوعة الحرة خاضها الطلبة خلالها تلقوا تدريبات من محررين "ويكيبيديّين"، منهم الزميلة الصحافيّة مقبولة نصّار ودكتور علاء النجّار وغيرهم من المحررين الناشطين في ويكبيديا العربيّة.

واكتسب المشاركون في هذا المشروع آليّات ومهارات لجمع وتوثيق المعلومات التي تتعلق بالشأن الفلسطينيّ، ومن ثم كتابتها على شكل مقالات في الموسوعة الحرة-ويكيبيديا.

وركز المشروع في هذه المرحلة على توثيق الرواية الفلسطينيّة المغيبة التي طُمست حدودها ومعالمها، منها على سبيل المثال أعلام وأسماء شخصيّات فلسطينيّة تاريخيّة ومعاصرة، وأحداث ومتغيّرات على الساحة السياسيّة والثقافيّة وحتى الاجتماعيّة.

وجُمعت هذه العناوين والمقالات تحت إشراف وتوجيه د. امطانس شحادة رئيس اللجنة الأكاديميّة المشرفة على اختيار المقالات، ومرافقة إيناس خطيب من مركز مدى الكرمل، وركزت المشروع ميسون زعبي من مركز إعلام.

وشدّدت مديرة مركز إعلام، خلود مصالحة، خلال الحفل الختاميّ على أهميّة وضرورة استدامة المشروع في المستقبل، وتوسيعه وإتاحته لعدد أكبر من المستخدمين والمتطوعين من مختلف الشرائح الاجتماعيّة والأكاديميّة، وذلك "بُغية تمكين الفلسطينيّ من سرد روايته وسطرها وتعزيز هوّيته السياسيّة والثقافيّة، ففي نهاية المطاف نحن نعمل على خلق الوعي والإدراك لدى الأجيال القادمة".

بدوره، أشار شحادة إلى "أهميّة المشاركة في إنتاج المعرفة من خلال الموسوعة الحرة، فهي عالم وشبكة لا حدود لها من المعلومات، ونستحق أن نكون شركاء في صناعة هذا العالم وصناعة محتوياته، وأن نستقلّ بالمعلومات الخاصة بنا لأننا بحاجة لهذه الموسوعة".

وأفاد بيان لمركز إعلام، بنجاح "الطلبة في توثيق ما يربو عن 500 مقالة منها الجديد، ومنها ما أدخلت عليه تعديلات، على الرغم من التحدّيات والصعوبات التي واجهها الطلبة نتيجة سياسات الحذف التي تعرضوا لها خلال العمل. علاوة على هذا حصلت الطالبة دانية عيد على وسام شرف من الموسوعة الحرة خلال تطوعها في المشروع، إلى جانب نيلها صلاحيات تحرير المقالات المحميّة، وقد استوفت الطالبة الشروط التي تؤهلها أن تكون محررة ذات صلاحيات في الموسوعة الحرة".

وخلال الحفل الختاميّ، طرح الطالب محمد بدارنة فكرة التطوع الرقميّ، لا سيما في الموسوعة الحرة فإذا وفرنا الإرشاد والأدوات للمعنيين فبلا شك، نستطيع أن نترك بصمتنا في الموسوعة الحرة، فضلًا عن أن التطوع الرقميّ قد يكون الساحة التي ستجذب إليها متطوعين جدد، منهم على سبيل المثال طلبة المدارس، وأعضاء السلك التعليمي الحاليين والمتقاعدين، وحراكات اجتماعيّة أخرى.

واختُتم المشروع في حفل توزيع المنح على الطلبة "مع التأكيد على الاستمرار والعمل المستقبليّ في الموسوعة الحرة، ومع التأكيد على أهمية التشارك والتعاون مع العالم العربيّ، بُغية أن نكون جزءًا من المساهمين في توثيق الرواية والتاريخ في الموسوعة الحرة"، بحسب البيان.