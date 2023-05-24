تناولت الحلقة الأولى، سؤال تقسيم فلسطين من خلال إعادة النظر في محاضر لجنة بيل أو اللجنة الملكية لفلسطين، التي جرى إرسالها نهاية عام 1936 للنظر في الثورة الفلسطينية وتقديم مقترحات لسلطات الاستعمار البريطاني، وكيف اقتصرت المعلومات المتاحة على التقرير الرسمي...

ضمن تخصيص برامج شبكة التلفزيون العربي لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، يستمر بث السلسلة الوثائقية "أرشيف النكبة" المؤلفة من 4 حلقات حصريا على قناة التلفزيون العربي الإخبارية.

تفتح السلسلة الجديدة الأرشيف المتعلق بسؤال النكبة على مصراعيه للمشاهد العربي، عبر تناول وثائق من الأرشيفات المختلفة لأبرز المحطّات التي أدّت إلى لحظة النكبة واستمراريّتها على أرض فلسطين. يهدف تسليط الضوء على الوثائق أو المحاضر وعموم المصادر الأولية إلى تقديم قراءة جديدة وتعميق الإحاطة بالدور الاستعماري في السيطرة على فلسطين إبان نكبة عام 1948، والإضاءة على جوانب لم تكن معروفة سابقا وعرضها بشكل موضوعي للمشاهد العربي.

تناولت الحلقة الأولى، سؤال تقسيم فلسطين من خلال إعادة النظر في محاضر لجنة بيل أو اللجنة الملكية لفلسطين، التي جرى إرسالها نهاية عام 1936 للنظر في الثورة الفلسطينية وتقديم مقترحات لسلطات الاستعمار البريطاني، وكيف اقتصرت المعلومات المتاحة على التقرير الرسمي نُشر عام 1937، في حين تم إخفاء محاضر الجلسات السرية لمدة تجاوزت 80 عاما، إلى غاية الإفراج عنها عام 2017 بعد مطالبات حثيثة من المهتمين بالقضية الفلسطينية. ليتم ترحيلها من التخزين السري في وزارة الخارجية إلى الأرشيف الوطني.

كذلك تطرقت الحلقة بالتفصيل عبر الوثائق إلى شرارة انطلاق الثورة الفلسطينية الكبرى وما تبعها من تعزيز للاستعمار البريطاني لقواته لقمعها، ثم السعي إلى تجريدها من أدواتها عبر إنشاء اللجنة الملكية لفلسطين للبحث في طريقة لتعزيز تواجده.

يجدر بالذكر أن السلسلة التي تبث حصريا عبر التلفزيون العربي ومنصاته تضم أربع حلقات وأربعة ضيوف، حيث تناولت الحلقة الأولى سؤال التقسيم من خلال استضافة الدكتور ليلى بارسونز، أستاذة التاريخ في جامعة مكغيل.

فيما تتناول الحلقتين الثانية والثالثة مسألتي الحرب والتهجي من خلال استضافة الباحثين في المركز العربي للأبحاث د. محمود محارب و أ. بلال شلش، فيما خصصت الحلقة الرابعة والأخيرة لسؤال الحكم العسكري من خلال استضافة، د. أحمد سعدي.