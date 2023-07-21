عراك بالأيدي بين سياسي وصحافي على الهواء في لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يوثق عراكا بالأيدي بين الوزير السابق، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في حلقة من برنامج "صار الوقت" على شاشة الـMTV.

اندلع عراك في الأيدي بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والصحافي سيمون أبو فاضي، خلال حلقة من برنامج بثة على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيوم MTV، مساء أمس، الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على مستوى واسع، مقطع فيديو يوثق العراك الذي سرعان ما انضم إليه الجمهور من أنصار الطرفين، ليصبح أستوديو البرنامج أقرب إلى حلبة مصارعة.

ورغم أن مقدّم البرنامج، مارسيل غانم، اضطر إلى وقف البث، حرصت إدارة القناة على بث مشاهد التعارك والاشتباكات على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتشكل مادة للتعليق والسخرية والتجاذب بين المستخدمين.

وبدأت المشادة بين الاثنين على خلفية إشادة أبو فاضل بفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على سياسيين لبنانيين التي تتهم بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.

وعندها غضب وهاب، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات منذ عام 2007، إثر اتهامه بالعمل "مع مسؤولين سوريين للتأثير على السياسات اللبنانية"، ليحطم كوبا من الماء ألقى به تجاه أبو فاضل، ليعلن بذلك بدء العراك.

وعقب العراك، قال وئام وهاب لـ"صار الوقت": "أعتذر من مدير عام محطة MTV، ميشال المر، ومن البرنامج، ومن السيد سيمون أبو فاضل، على ما حصل معه، وهو خارج من الأستوديو، وكنا نتمنى لو لم ينحدر الكلام بهذا الشكل لتفادي ما جرى".

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين "تدني مستوى الحوار"، والنموذج السيئ الذي يقدمه وهاب وأبو فاضل، خصوصا أن هذه الحالات تتكرر كثير على القنوات التلفزيونية اللبنانية.

بين الوزير السابق #وئام_وهاب و #سيمون_ابي_فاضل شتائم وماتش مصارعة بحلقة الليلة من @sarelwa2et…

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مثال "راقي" عن الحوار والنقاش السياسي "المتنور"…

pic.twitter.com/giNvb673Az — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) July 20, 2023