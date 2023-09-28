التعليم عن بعد في عصر منصّات التواصل: المعرفة في شكلها الجديد

لم يؤدّ ظهور التعليم المنزليّ والتعليم الإلكترونيّ إلى توسيع الخيارات المتاحة للمتعلّمين فحسب، بل أدّى أيضًا إلى تغييرات كبيرة في نظام التعليم التقليديّ، حيث اعتمدت العديد من المدارس والمؤسّسات التقليديّة نهج التعلّم المدمج

شهد مشهد التعليم تحوّلًا جذريًّا في السنوات الأخيرة، وكان ظهور التعليم المنزليّ والتعليم الإلكترونيّ عبر المنصّات المختلفة في طليعة هذا التغيير، وقد تعرّض النموذج التقليديّ للتعليم، الّذي يتميّز بالمدارس التقليديّة والتفاعلات وجهًا لوجه، للتحدّيات وتعزيزه من خلال التكنولوجيّات الرقميّة والطلب المتزايد على خيارات التعلّم المرنة.

ومفهوم التعليم المنزليّ، الّذي يشار إليه غالبًا بالتعليم المنزليّ، ليس جديدًا، إذ كانت هذه الفكرة قائمة وتطبق لقرون سابقة،ومع ذلك، فإنّ ما تغيّر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة هو دمج التكنولوجيا في التعليم المنزليّ، ممّا جعلها أكثر سهولة وفعاليّة من أيّ وقت مضى.

وارتفعت شعبيّة التعليم الإلكترونيّ، ويتضمّن هذا النمط من التعلّم استخدام الموارد الرقميّة والدورات التدريبيّة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ والفصول الدراسيّة الافتراضيّة، فهو يوفّر للمتعلّمين المرونة للدراسة بالسرعة الّتي تناسبهم ووفقًا لجدولهم الزمنيّ، حيث أصبح التعلّم الإلكترونيّ بديلًا قابلًا للتطبيق للتعليم التقليديّ في الفصول الدراسيّة، حيث يلبّي احتياجات مجموعة متنوّعة من الطلّاب، بدءًا من المتعلّمين الصغار وحتّى المهنيّين العاملين الّذين يسعون إلى مزيد من التعليم وتنمية المهارات.

وأدّى انتشار الهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحيّة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والاتّصال بالإنترنت عالي السرعة، وتطوّر المنصّات المختلفة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعيّ إلى تسهيل وصول الأفراد إلى المحتوى التعليميّ وهم في منازلهم، حيث أصبحت التطبيقات التعليميّة والموارد الرقميّة متاحة بسهولة، ممّا يعزّز تجربة التعلّم، كما يوفّر التعليم المنزليّ مرونة لا مثيل لها، حيث يمكن للمتعلّمين اختيار متى وأين يدرسون، ممّا يلغي الحاجة إلى جداول زمنيّة صارمة والحضور الفعليّ في الفصول الدراسيّة.

وتساعد خوارزميّات التعلّم التكيّفيّ وتحليلات البيانات المنصّات المختلفة من تخصيص المحتوى ليناسب أنماط التعلّم والتفضيلات الفرديّة، حيث يعزّز هذا التخصيص فعّاليّة التعليم المنزليّ والإلكترونيّ من خلال تلبية الاحتياجات الفريدة لكلّ متعلّم، بالإضافة إلى الأساليب الجديدة المتّبعة في إيصال المعلومات، عن طريق منصّات التواصل الاجتماعيّ، مثل يوتيوب وتيكتوك وغيرها.

وغالبًا ما يكلّف التعليم الإلكترونيّ أقلّ من التعليم التقليديّ، حيث يمكن للطلّاب توفير نفقات التنقّل والكتب المدرسيّة والموادّ الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تتوفّر العديد من الدورات والموارد عبر الإنترنت مجّانًا أو بجزء بسيط من تكلفة التعليم التقليديّ.

ولم يؤدّ ظهور التعليم المنزليّ إلى توسيع الخيارات المتاحة للمتعلّمين فحسب، بل أدّى أيضًا إلى تغييرات كبيرة في نظام التعليم التقليديّ، حيث اعتمدت العديد من المدارس والمؤسّسات التقليديّة نهج التعلّم المدمج، الّذي يجمع بين التعليم الشخصيّ والتعليم عبر الإنترنت، ويقدّم هذا النموذج الهجين للطلّاب مزايا التعليم التقليديّ والإلكترونيّ، ممّا يسمح بمزيد من المرونة والقدرة على التكيّف، كما تعمل الفصول الدراسيّة التقليديّة على دمج التكنولوجيا بشكل متزايد لتعزيز تجربة التعلّم، حيث أصبحت اللوحات الذكيّة والأجهزة اللوحيّة ومنصّات التعلّم عبر الإنترنت شائعة في المدارس، ممّا يمكن المعلّمين من إشراك الطلّاب بطرق جديدة وتفاعليّة.

وأسفرت الأبحاث المتعلّقة التعليم الإلكترونيّ عن رؤى قيمة حول تأثيره على النتائج التعليميّة، وفي حين أنّ فعّاليّة هذه الأساليب تختلف باختلاف عوامل مختلفة، فقد أظهرت الدراسات أنّه عند تنفيذها بفعاليّة، يمكن للتعليم المنزليّ والإلكترونيّ أن يؤدّي إلى نتائج إيجابيّة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أنّ الطلّاب في بيئات التعلّم عبر الإنترنت أو في المنزل قد يكون أداؤهم جيّدًا أو حتّى أفضل من نظرائهم في الفصول الدراسيّة التقليديّة، ويعزى هذا غالبًا إلى القدرة على التعلّم بالسرعة الّتي يناسبها والطبيعة الشخصيّة للتعلّم الرقميّ، حيث غالبًا ما تشتمل منصّات التعلّم الإلكترونيّ على عناصر الوسائط المتعدّدة، مثل مقاطع الفيديو وعمليّات المحاكاة التفاعليّة، والّتي يمكن أن تعزّز الفهم والمتعة المصاحبة لعمليّة التعلّم، حيث يساهم اللعب والاختبارات التفاعليّة أيضًا في تحسين الاحتفاظ بالمعرفة.