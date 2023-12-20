إذاعة "آي بي سي" الأستراليّة تفصل مذيعة بسبب منشورات مؤيّدة للفلسطينيّين

ذكرت لطوف أنّ إذاعة "أي بي سي" فصلتها "بشكل غير عادل"، مؤكّدة أنّها "ستتّخذ إجراءات قانونيّة" ضدّ الإذاعة.

فصلت إذاعة "آي بي سي" الأستراليّة، اليوم الأربعاء، المذيعة أنطوانيت لطوف، وذلك على خلفيّة منشورات داعمة للقضيّة الفلسطينيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ الخاصّة بها.

وكانت لطوف قد شاركت تدوينات حول قرار فصلها الصادر من الإذاعة عبر حساباتها، وأعربت عن خيبة أملها بسبب هذا الفصل.

وذكرت لطوف أنّ إذاعة "أي بي سي" فصلتها "بشكل غير عادل"، مؤكّدة أنّها "ستتّخذ إجراءات قانونيّة" ضدّ الإذاعة.

قرّرت إذاعة "آي بي سي" الأستراليّة فصل المذيعة أنطوانيت لطوف، على خلفيّة نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، عن متحدّث "آي بي سي" قوله إنّ لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب "عقد قصير الأجل".

وقال المتحدّث الّتي حجبت الصحيفة اسمه: "لن تعمل أنطوانيت لطوف، المذيعة المؤقّتة للإذاعة في اليومين المتبقّيين هذا الأسبوع".

واللافت في فصل المذيعة الأستراليّة لطوف أنّه جاء بعد نشرها منشوراتها الداعمة لفلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عدوانًا مدمرًا على غزة، خلّف حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.