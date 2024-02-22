"ميتا" تحاول إنقاذ تطبيق "ثريدز" بربطه مع "فيسبوك"

حسب التقارير، فمن الممكن أن تعمل هذه التقنيّة على ربط التطبيقين، لتسهيل الأمر على صانعي المحتوى، لنشر مقاطع الفيديو والصور الخاصّة بهم على ثريدز، دون بذل مزيد من الجهد.

كشفت مواقع صحافيّة مختصّة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أنّ شركة "ميتا" المملوكة للملياردير الأميركيّ مارك زوكربرغ، مؤسّس موقع "فيسبوك"، عن عمل الشركة على تقنيّة جديدة من شأنها ربط تطبيق "ثريدز" بتطبيق "فيسبوك".

وأطلقت شركة "ميتا" تطبيق ثريدز السنة الماضية، بعد مشاكل عديدة عصفت بتطبيق "تويتر" (إكس حاليًّا)، المملوك لإيلون ماسك. وشهد ثريدز أعلى نموّ من حيث عدد المستخدمين في حينه.

وحصد تطبيق "ثريدز" (Threads) الذي أطلقته شركة "ميتا" إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، إذ وصل عددهم إلى 100 مليون خلال 5 أيام من إطلاقه.

وأعطت تلك البداية انطباعًا أنّ ثريدز سيصبح أحد بدائل تطبيق "تويتر"، إلّا أن الانخفاض الكبير في عدد المستخدمين النشطين يوميا من 49 مليون إلى 23.6 مليون في أسبوع واحد بدد هذا الانطباع.

وأوضحت مصادر من داخل "ميتا" لموقع "تيك كرانش" التقنيّ المتخصّص، أنّ الاختبار الجديد، تركز على إمكانيّة نشر المشاركات المتقاطعة من "فيسبوك" إلى "ثريدز".

وحسب التقارير، فمن الممكن أن تعمل هذه التقنيّة على ربط التطبيقين، لتسهيل الأمر على صانعي المحتوى، لنشر مقاطع الفيديو والصور الخاصّة بهم على ثريدز، دون بذل مزيد من الجهد.

وفي الوضع الحاليّ، يمكن لبعض المستخدمين مشاركة النصوص وربط المنشورات من "فيسبوك" إلى "ثريدز".

وأشارت المصادر إلى أن الاختبار الحاليّ يقتصر على نظام تشغيل "آي أو إس" وغير متوفر في دول الاتحاد الأوروبيّ.