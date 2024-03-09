هل سيتم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة؟

سيكون الحظر، إذا طُبّق،، خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة الأميركية بحق شركة إعلامية، وسيؤدي إلى قطع ملايين المستخدمين عن التطبيق الذي أصبح "مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس"، خصوصًا بين الشباب.

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه سيوقع مشروع قرار حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال مروره من قبل مجلس النواب.

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ونقلت وسائل إعلام أميركية عن بايدن رده على أسئلة صحفيين، السبت، عن مشروع القرار الذي أعدته لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب قوله: "إذا وافقوا عليه، فسأوقعه".

ويعطي مشروع القانون الأميركي، الذي يستمر العمل على صياغته حاليًا في مجلس النواب، مهلة لشركة بايت دانس "ByteDance" الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" الصيني، للتخلص من السيطرة على التطبيق ببيع أسهم الشركة في غضون 180 يومًا.

وسيتم حظر "تيك توك" في حال عدم الامتثال، من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقًا لبيانات "تيك توك" يوجد أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة.

وسيكون الحظر، إذا طُبّق،، خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة الأميركية بحق شركة إعلامية، وسيؤدي إلى قطع ملايين المستخدمين عن التطبيق الذي أصبح "مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس"، خصوصًا بين الشباب.