شبكة التلفزيون العربي تدين اعتقال الزميل محمد عرب في مستشفى الشفاء بغزة

طالبت شبكة التلفزيون العربي بـ"الإفراج الفوري عن زميلنا محمد عرب"، ودعت الشبكة المنظمات والتجمعات والنقابات الإعلامية "للضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن ممارساته بحق الزملاء، والتي أسفرت لحد الآن عن عدد ضحايا غير مسبوق فاق 135 شهيدا".

أدانت شبكة التلفزيون العربي اعتقال الزميل محمد عرب، الصحافي المتعاون مع التلفزيون العربي في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الزميل عرب واحدا من الصحافيين القلائل الذين ينقلون أحداث اقتحام مستشفى الشفاء، "قبل أن نفقد الشبكة الاتصال معه، يوم الإثنين الماضي، لتؤكد لنا عائلته مساء الأربعاء، خبر اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة"، وفقا لشبكة التلفزيون العربي.

وأكدت الشبكة أن "هذا الاعتقال يأتي في ظل مكابدة الزملاء الصحافيين في قطاع غزة ظروف عمل كارثية، واستمرارا لمسلسل الانتهاكات للقانون الدولي، ولمبادئ حرية الإعلام، حيث لا يعد ما تعرض له الصحافي المتعاون مع التلفزيون العربي في غزة الزميل محمد عرب حادثة معزولة، بل حلقة جديدة في مسلسل تضييقات غير مسبوقة تعرض لها صحافيو التلفزيون العربي، وجريدة العربي الجديد، وباقي المؤسسات الإعلامية الزميلة، من استهدافات جسيمة تبدأ من الاعتقال التعسفي المصحوب بالإذلال والتعذيب، وصولا إلى التصفية الجسدية لممارسي العمل الصحافي وعائلاتهم، آخرها فقدان الزميل أحمد البطة والدته وأخته وأبنائها في قصف لبيته في القطاع".

وطالبت شبكة التلفزيون العربي بـ"الإفراج الفوري عن زميلنا محمد عرب"، ودعت الشبكة المنظمات والتجمعات والنقابات الإعلامية "للضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن ممارساته بحق الزملاء، والتي أسفرت لحد الآن عن عدد ضحايا غير مسبوق فاق 135 شهيدا".

وحمّلت شبكة التلفزيون العربي قوات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لزميلنا محمد عرب وبقية الزملاء الذين جرى اعتقالهم رفقته"، كما ضمت صوتها إلى الأصوات الأممية الداعية إلى "متابعة الجناة عن جرائمهم بحق الصحافيين".

وختمت شبكة التلفزيون العربي بالقول إنه "لا تفوتنا الإشادة بالشجاعة الاستثنائية للزملاء في فلسطين الذين دفعوا، وما زالوا أثمانا باهظة في سبيل نقل حقيقة ما يحدث على الأرض، وتنوير الرأي العام بحجم الخسائر البشرية والمادية التي حلت بقطاع غزة منذ بداية الحرب".