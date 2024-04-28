حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة يهدّد اقتصاد صنّاع المحتوى والشركات الصغيرة

سيشكّل حظر تيك توك ضربة قاسية بالنسبة للشركات المبتدئة خاصة، وفقًا للمحلّلة في "إي ماركتر" (eMarketer) جاسمين إينبرغ...

منح قانون أميركيّ جديد عملاق التكنولوجيا الصينيّ "بايتدانس" (ByteDance) الشركة الأمّ لتيك توك، "مهلة" تسعة أشهر للتخلّي عن منصّة الفيديو ذات الشعبيّة الكبيرة في الولايات المتّحدة وإلّا "سيتمّ حظرها".

وادّعى المشرّعون الأميركيّون أنّه يمكن للحكومة الصينيّة استخدام تيك توك للقيام بأعمال "تجسّس ودعاية"، طالما أنّ هذا التطبيق مملوك من شركة "بايتدنس". غير أنّ المتحدّث باسم تطبيق الفيديو الترفيهيّ الشهير الّذي يستخدمه 170 مليون أميركيّ، أكّد أنّ هذا "سيكون له تأثير مدمّر على 7 ملايين شركة".

فقد تحوّل التطبيق إلى ضرورة بالنسبة للكثير من الشركات الأميركيّة الصغيرة، وفقًا لدراسة أجرتها أكسفورد إكونوميكس بدعم من المنصّة. وأكّدت الدراسة أنّ تيك توك يعزّز نموّ أكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة، ممّا يساعد على تحقيق مليارات الدولارات وتوفير أكثر من 224 ألف وظيفة.

وسيشكّل حظر تيك توك ضربة قاسية بالنسبة للشركات المبتدئة خصوصًا، وفقًا للمحلّلة في "إي ماركتر" (eMarketer) جاسمين إينبرغ.

تقول "أضفت وسائل التواصل الاجتماعيّ طابعًا ديموقراطيًّا على المشهد التجاريّ، وتيك توك عزّز ذلك لاحقًا". وتوضّح أيضًا أنّ "هذه منصّة أصبحت حاسمة بالنسبة إلى الكثير من الشركات الصغيرة، خصوصًا تلك الّتي تعمل في مجال الصناعات المتخصّصة أو تبيع منتجات غريبة".

وتشير إينبرغ إلى أنّ أحد العوامل الّتي تميّز تيك توك عن المنصّات المنافسة، هي إمكانيّة نشر مقاطع فيديو بسرعة من قبل جمهور متفاعل للغاية.

وتؤكّد أنّ "احتمال أن يشتهر الشخص عبر تيك توك لا مثيل لها، ويرجع الفضل في ذلك إلى حدّ كبير إلى خوارزميّتها بالإضافة إلى نوع المحتوى الترفيهيّ الّذي تتضمّنه".

من جهته، يقول داميان روليسون مدير شركة التسويق "اس او س اي" (SOCi)، إنّ جيلًا شابًّا يستخدم تيك توك كنوع من محرّك بحث، ويقوم بإجراء أبحاث كما يجري عبر غوغل ليرى ما تقدّمه الخوارزميّة.

وعند السؤال عن التطبيقات المفيدة للعثور على معلومات بشأن العلامات التجاريّة المحلّيّة، أشار 67 في المئة من الأشخاص الّذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إلى "إنستغرام"، بينما أشار 62 في المئة إلى تيك توك، ليتقدّم بذلك التطبيقان على غوغل الّذي حصل على 61 في المئة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة التسويق "أس او سي آي".

ولكن على الرغم من الترشيحات والمؤثّرات الخاصّة المقدّمة عبر التطبيقات المختلفة، يعتبر تيك توك أكثر أصالة من إنستغرام بالنسبة إلى الفئة الشابّة.

ويوضّح روليسون إنّ المستخدم يحصل على مقاطع فيديو "تعطي فكرة أعمق وأكثر واقعيّة بدل قراءة تقييمات بشأن موضوع معيّن".