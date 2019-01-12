تهديد رهف القنون بالقتل على "تويتر".. وكندا تنقذها

نجحت الفتاة السعودية الهاربة من عنف عائلتها رهف القنون، من اللجوء إلى بلد ثالث، وهو كندا، التي منحها رئيسها لجوءًا سياسيًا لتعيش هناك حياة آمنة بعيدًا عن العنف الأسري والقوانين الظالمة.

ونشرت القنون صورتان لها في "تويتر"، وهي المنصة التي تواصلت بها مع الرأي العام منذ احتجازها في تايلاند، من الطائرة وهي في طريقها إلى كندا وكتبت "البلد الثالث... لقد فعلتها".

وهدد مستخدمون سعوديون القنون، لأنهم عارضوا وجود ما يظهر أنه كأس نبيذ بجانب جواز السفر السعودي، واتهموها بـ"الإلحاد" ووصلت تهديداتهم حد القتل وفق ما قاله أصدقائها، ما اضطرها لوقف التغريد وإغلاق حسابها لفترة وجيزة وبعدها أعادت تفعيل الحساب من جديد.

لكن آخرين شجعوا رهف ودعموها وطلبوا منها ألا تنسى قضية باقي النساء وان تكون صوتًا لهن. ولاقت قضيتها الكثير من الاهتمام إذ حظي حسابها على 100 ألف متابع في غضون أسبوع واحد.

مبرررووووووووووووك نجاتك استمتعي بحياتك رهف جدددد مبتهجات بحريتك أخيرا.

طلب أخير لا تنسي قضية النساء دافعي وكوني صوتا لهن — سعاد (@hijadelsahara01) January 11, 2019

وتعتبر القنون طالبة لجوء محظوظة إذ تجنبت المصير القاسي لملايين طالبي اللجوء حول العالم الذين يهربون من بطش أنظمتهم، أو من الحروب التي تشعلها القوى العظمى المتصارعة في العالم.