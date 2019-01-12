تهديد رهف القنون بالقتل على "تويتر".. وكندا تنقذها

نجحت الفتاة السعودية الهاربة من عنف عائلتها رهف القنون، من اللجوء إلى بلد ثالث، وهو كندا، التي منحها رئيسها لجوءًا سياسيًا لتعيش هناك حياة آمنة بعيدًا عن العنف الأسري والقوانين الظالمة.
ونشرت القنون صورتان لها في "تويتر"، وهي المنصة التي تواصلت بها مع الرأي العام منذ احتجازها في تايلاند، من الطائرة وهي في طريقها إلى كندا وكتبت "البلد الثالث... لقد فعلتها".
#3rd country #i_did_it pic.twitter.com/rFsqZpM02O— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 11, 2019
وهدد مستخدمون سعوديون القنون، لأنهم عارضوا وجود ما يظهر أنه كأس نبيذ بجانب جواز السفر السعودي، واتهموها بـ"الإلحاد" ووصلت تهديداتهم حد القتل وفق ما قاله أصدقائها، ما اضطرها لوقف التغريد وإغلاق حسابها لفترة وجيزة وبعدها أعادت تفعيل الحساب من جديد.
لكن آخرين شجعوا رهف ودعموها وطلبوا منها ألا تنسى قضية باقي النساء وان تكون صوتًا لهن. ولاقت قضيتها الكثير من الاهتمام إذ حظي حسابها على 100 ألف متابع في غضون أسبوع واحد.
مبرررووووووووووووك نجاتك استمتعي بحياتك رهف جدددد مبتهجات بحريتك أخيرا.— سعاد (@hijadelsahara01) January 11, 2019
طلب أخير لا تنسي قضية النساء دافعي وكوني صوتا لهن
وتعتبر القنون طالبة لجوء محظوظة إذ تجنبت المصير القاسي لملايين طالبي اللجوء حول العالم الذين يهربون من بطش أنظمتهم، أو من الحروب التي تشعلها القوى العظمى المتصارعة في العالم.
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