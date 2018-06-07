أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، سحب 71 من موظفيها العاملين في اليمن، على خلفية تعرضهم لسلسلة من الحوادث والتهديدات.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قررت أيضًا "تعليق كافة نشاطاتها الإنسانية بينها الخدمات الجراحية، ومبادرات المياه النظيفة، والمساعدة الغذائية، إضافة إلى نشاطات زيارة المعتقلين".

وأضاف البيان أنّ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في اليمن منذ عام 1962، لكننا نرى الآن توجه خطر فيما يتعلق بنشاطاتنا الحالية".

كما أوضح أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تعرض أنشطتها لتهديدات ومحاولات استهداف مباشرة.

وتابع البيان: "نرى محاولة قوية لاستغلال منظمتنا في الصراع (الدائر في اليمن)، ونحمّل جميع الأطراف المسؤولية حيال أمن موظفينا".

يشار أن موظف في "الصليب الأحمر" (لبناني الجنسية) لقى مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، في 21 نيسان/ أبريل الماضي.