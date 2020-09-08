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اليمن: نائبان يُعلنان شروع الإمارات في بناء معسكرين بسقطرى

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 00:39

اليمن: نائبان يُعلنان شروع الإمارات في بناء معسكرين بسقطرى
قوات موالية للإمارات في جزيرة سقطرى (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بدأت الإمارات في بناء معسكرين بمحافظة سقطرى اليمنية، بحسب مذكرة أصدرها برلمانيان يمنيان، الإثنين، بعد أيام من تنظيم عشرات اليمنيين، وقفة احتجاجية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضا لأي تواجد إسرائيلي في الجزيرة التي تحتل موقعًا إستراتيجيًا بالمحيط الهندي.

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأميركي، المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

وقال النائبان؛ المستقل، علي محمد المعمري، والعضو في كتلة حزب الإصلاح، علي حسين عشال، في مذكرتهما التي وُجهت إلى رئيس الحكومة، معين عبد الملك، إنهما "تحصلا على معلومات تفيد "بشروع الإمارات في إنشاء معسكرين في جزيرة سقطرى، إضافة إلى سعيها لإنشاء قاعدة عسكرية دون علم الدولة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارا إلى أن "المعلومات تضمنت تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية".

ومن بين المعلومات، وفق المذكرة "تمّلك إماراتيين لمساحات شاسعة على السواحل والمحميات البيئية، إضافة لقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات بالجزيرة".

وأضافت المذكرة: "نتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة عن صحة هذه المعلومات وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث في سقطرى، وما الإجراءات التي اتخذتها حيالها؟".

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأميركي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية“.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مدينة "حديبو" عاصمة سقطرى فيما وصفت الحكومة الخطوة بـ"الانقلاب على الشرعية.

وتُعدّ سقطرى كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

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#الإمارات
#بمحافظة سقطرى
#برلمانيان يمنيان
#أرخبيل سقطرى

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