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اليمن: 50 قتيلا بمعارك جديدة حول مأرب

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 11:25

اليمن: 50 قتيلا بمعارك جديدة حول مأرب
الدمار الذي خلفه القصف المتبادل في مأرب (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 50 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت، اليوم الأحد، مصادر عسكرية.

واستهدفت جماعة الحوثي فجر اليوم الأحد، حيا سكنيا في مأرب بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة ملغمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية إنه "في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من المسلحين الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف" في مناطق مختلفة في جنوب وغرب المحافظة، وأفاد مصدر آخر عن مقتل 7 عناصر من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في جبهة جنوب المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الحكومي أن مدفعية قواته وطائرات التحالف دمرت 10 عربات عسكرية تابعة للحوثيين خلال المعارك المحتدمة في مأرب، بينما لم يذكر ما إذا كان سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التحالف دمر موقعا عسكريا للحوثيين في محافظة الجوف، قال إنه يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وأضاف بيان التحالف أن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين، دون تفاصيل أخرى. ولم يصدر تعليق من الحوثيين على هذا الشأن.

ونقلت الوكالة عن التحالف بقيادة الرياض، أنه دمر، صاروخا باليستيا للحوثيين أطلق باتجاه مدينة نجران جنوب غربي المملكة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

وقالت مصادر جماعة الحوثي إن طائرات التحالف شنت 12 غارة على مواقع في جنوب محافظات مأرب والجَوف وصعدة، دون ذكر ما أسفرت عنه تلك الغارات.

وأبدى رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي مهدي المشاط، استعداد الجماعة التام والمستمر لوقف ما وصفها بالعمليات الدفاعية إذا توقف العدوان، حسب قوله.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

بودكاست عرب 48

#اليمن
#جماعة الحوثي
#صاروخ بالستي
#تحالف السعودية
#مأرب

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