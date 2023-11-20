غداة السيطرة على سفينة إسرائيلية: الحوثيون يحذرون من أي "تدخل أجنبي" في المياه اليمنية

الحوثيون: "نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)".

حذرت جماعة الحوثي اليمنية الإثنين من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ"رد مناسب" على هذه الخطوة، فيما نشرت مساء الإثنين مشاهد من السيطرة على سفينة في البحر الأحمر قالت إنها إسرائيلية.

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وجاء ذلك في تصريح لقائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي، محمد القادري، غداة الإعلان عن السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وحذر القادري من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم؛ متوعدا "برد مناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع".

وأوضح أن "قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان".

وأضاف "نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)".

تأتي هذه التصريحات غداة إعلان الحوثيين "الاستيلاء على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن "اختطفوا" سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية.

ونافيا أن يكون على متنها "إسرائيليون"، أشار المكتب إلى أنه "يوجد على متن السفينة 25 فردا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون".

وتوعدت جماعة الحوثي الأحد باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة"، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.