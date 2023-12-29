الحوثيون: نحذر أميركا من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا

أبدت القوات المسلحة اليمنية "استعداداتها وجاهزيتها العسكرية لتنفيذ توجيهات القائد عبد الملك الحوثي في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".

حذرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أميركا من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد اليمن، كما حذرت كافة الدول التي تسعى أميركا إلى الزج بها أو توريطها معها في حماية السفن الإسرائيلية؛ حسبما جاء في بيان لها.

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وجاء في البيان، أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

وأشارت إلى أن "موقفنا في اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".

وأبدت القوات المسلحة اليمنية "استعداداتها وجاهزيتها العسكرية لتنفيذ توجيهات القائد عبد الملك الحوثي في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".

ونبهت بالقول "على العدو الأميركي أن يأخذ تحذيرات القائد الحوثي الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار، فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".

ودعت القوات المسلحة اليمنية كافة شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج نصرة لفلسطين ورفضا للعدوان الأميركي والإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطينية؛ حسبما جاء في بيانها.