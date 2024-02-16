غارات أميركية بريطانية على الحديدة باليمن واستهداف سفينة في البحر الأحمر

أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن اليوم، وذلك في ثاني حادث من هذا النوع يسجل في غضون أقل من 24 ساعة.

تجددت الغارات الأميركية البريطانية اليوم، الجمعة، على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

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وأفاد إعلام تابع للحوثيين، بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة"، كما أبلغ في وقت سابق اليوم عن استهداف الحديدة بخمس غارات أخرى؛ ما يرفع عدد غارات اليوم إلى 6.

ولم يورد إعلام الحوثيين مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وفي السياق، أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن اليوم، وذلك في ثاني حادث من هذا النوع يسجل في غضون أقل من 24 ساعة.

وأفادت وكالة "العمليات التجارية البحرية البريطانية"، بأن سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية "تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".

وذكرت أن السلطات العسكرية ترد فيما أكدت أن "الطاقم والسفينة بخير".

وقالت شركة "أمبري" الأمنية إن ناقلة نفط ترفع علم بنما كانت تبحر في شمال غرب المخا "شهدت انفجارا على مقربة منها وتعرضت وفق التقارير إلى أضرار طفيفة".

وذكرت "أمبري" أن "سفينة أخرى.. شمال شرق الناقلة شوهدت تغير مسارها إلى الميناء، بعيدا عن الناقلة".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.