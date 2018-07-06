تونس: لن نلغي الحج... سنشارك

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم، الجمعة، أن دعوة أطرافٍ لم تسمّها لإلغاء حج الموسم الحالي غير صادرة عن أي جهة رسمية، ولا تلزم الحكومة في شيء.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الدينية اليوم، الجمعة، تلقت "الأناضول" التركيّة للأنباء نسخة منه.

وقال البيان "تم تسجيل إقبال المترشحين لأداء هذه الفريضة بكثافة وشوق، وفي كنف الانضباط والشعور بقداسة الركن الخامس، كدليل على الانخراط التلقائي الذي لم تؤثر فيه أي دعوة مخالفة".

وذكر البيان أن حصةَ تونس من الحجيج محدّدة بـ10 آلاف و982 حاجًا، وأن عملية إتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة انطلقت على كامل ولايات الجمهورية.

والسّبت الماضي، عبّرت حركة النهضة (68 نائبا / 217 الكتلة الأولى في البرلمان) في بيان لها، عن استنكارها لدعاوى تحث المواطنين على عدم أداء فريضة الحج، وتدعو إلى إلغائه و"إصدار فتوى تبطله، بمسوغات اقتصادية وسياسية".

وراجت مؤخرا في تونس دعوات تطالب مفتي الجمهورية بإصدار فتوى تلغي الحج لهذا الموسم، ما أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.