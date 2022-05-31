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تونس: إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 17:08

تونس: إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أقر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الثلاثاء، إضرابا عاما في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.

وقال الاتحاد في بيان له إن "قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين".

وأضاف أن "الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية".

وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب "يشمل 159 مؤسسة عمومية".

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وتضمن المنشور دعوة بودن إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".

ومنتصف نيسان/أبريل الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

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#الاتحاد التونسي للشغل
#تونس
#قيس سعيد
#إضراب عام

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