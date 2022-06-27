محام تونسيّ: قرار بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

قررت السلطات القضائية التونسية، الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، بحسب ما قال المحامي التونسي، سمير ديلو، الإثنين.

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وكتب ديلو، وهو محامٍ وعضو في البرلمان المنحل، عبر صفحته في "فيسبوك": "قاضي التّحقيق 23 بالقطب القضائي يقرّر الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي".

وفي 23 من حزيران/ يونيو الجاري، أوقفت السلطات الجبالي في مدينة سوسة، بحسب وسائل إعلام ومصادر سياسية تونسية ومن دون تعليق رسمي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، في 12 أيار/ مايو الماضي، أنها أوقفت الجبالي وزوجته بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، ثم جرى الإفراج عنهما في اليوم نفسه إثر ضغوط حقوقية.

والجبالي محسوب على حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية في مجلس نواب الشعب المنحل، وترأس الحكومة بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وشباط/ فبراير 2013.

وترشّح الجبالي للانتخابات الرئاسية عام 2019، والتي فاز فيها الرئيس الحالي، قيس سعيد، بفترة رئاسية لخمس سنوات.

والسبت، أفاد ديلو، عبر صفحته في "فيسبوك"، بأنه تم نقل الجبالي "بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر في العاصمة تونس". ولم يذكر تفاصيل بشأن حالته الصحية.