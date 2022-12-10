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تونس: تظاهرة مطالبة بتنحي سعيّد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية

تاريخ النشر: 10/12/2022 - 16:46

تونس: تظاهرة مطالبة بتنحي سعيّد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة، السبت، للمطالبة بتنحي الرئيس قيس سعيّد، قبل أسبوع من الانتخابات المقررة لبرلمان محدود السلطات في سياق إرساء نظام رئاسي معزز.

وجاءت التظاهرة بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" التي شكلتها أحزاب معارضة في سياق أزمة اقتصادية خطيرة طبعها في الأشهر الأخيرة تكرار النقص في مواد غذائية أساسية (دقيق، سكر، بن، وغيرها) وارتفاع معدل التضخم.

وسار المتظاهرون في وسط تونس العاصمة رافعين لافتات كتب عليها "ارحل" و"علو شاهق في نسبة البطالة" و"علو شاهق في نسبة التضخم".

ورددوا هتافات "حريات، حريات، دولة البوليسي انتهت" تنديدا بما تصفه المعارضة ومنظمات غير حكومية بانحراف استبدادي منذ احتكار سعيّد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

وتفاقمت الصعوبات في تونس التي تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة تكاليف استيراد الحبوب والمحروقات.

وأعلن صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس يسمح بمنحها قرضا قيمته 1,9 مليار دولار مقابل برنامج إصلاحات يتعين على الحكومة التونسية تنفيذه.

وأعلن قيس سعيّد احتكار السلطة في 25 تموز/يوليو 2021 عبر تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة بعد شهور من الجمود السياسي.

واعتمد بعد عام دستورًا جديدًا إثر استفتاء شهد نسبة امتناع مرتفعة عن التصويت. ويمنحه الدستور صلاحيات واسعة يرى مراقبون أنها تعرض الديمقراطية التونسية الفتية للخطر.

وينص الدستور الجديد على إنشاء برلمان بصلاحيات محدودة للغاية سيتم انتخابه في 17 كانون الأول/ديسمبر في اقتراع أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته.

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#تونس
#قيس سعيد

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