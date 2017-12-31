أفغانستان: 15 قتيلًا بهجوم انتحاري في جنازة

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

قتل 15 شخصًا وأصيب 14 آخرين على الأقل بجروح خلال مشاركتهم في جنازة بأفغانستان، بعد أن فجر إرهابي نفسه في الجنازة، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية أفغانستانية.

وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار، حيث وقع الاعتداء، عطاء الله خوجياني، ومدير الصحة في الولاية، نجيب كماوال، هذه الحصيلة الجديدة، بعدما كان أفيد في وقت سابق عن سقوط ستة قتلى ثم 12 قتيلا.

وقال خوجياني إن "جميع الضحايا مدنيون" مشيرا إلى أن الاعتداء وقع قرابة الساعة 13,30 (19,00 ت غ) خلال تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا والذي توفي لأسباب طبيعية.

وتظهر صور يعتقد أنها لموقع الهجوم نشرت على تويتر بقعا من الدماء وملابس وأحذية مبعثرة على الأرض.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا شيعيا في كابول وأوقع 41 قتيلا و84 جريحا.

وولاية نانغرهار على الحدود مع باكستان في شرق البلاد هي معقل لتنظيم "داعش" الذي تبنى اعتداء الخميس في العاصمة.