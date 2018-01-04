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اختفاء 31 نيجيريا وأصابع الاتهام توجه لبوكو حرام

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 06:29

اختفاء 31 نيجيريا وأصابع الاتهام توجه لبوكو حرام
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت مصادر أمنية في شمال شرق نيجيريا مساء الأربعاء، فقدان أثر 31 حطابا في مدينة غامبورو التي شهدت صباح اليوم نفسه هجوما انتحاريا استهدف مسجدها، وراح ضحيته 14 شخصا، مشيرة إلى أن أصابع الاتهام تتجه إلى بوكو حرام باختطاف هؤلاء الحطابين.

وأوضحت المصادر أن الحطابين، وغالبيتهم في العشرينيات من العمر، غادروا مدينتهم الواقعة في ولاية بورنو على الحدود مع الكاميرون، صباح الثلاثاء، متجهين إلى غابة ينتشر فيها مقاتلو بوكو حرام، وانقضى النهار من دون أن يعودوا إلى منازلهم.

وقال عمر كاشالا وهو قيادي في ميليشيا للدفاع الذاتي تساند الجيش في قتاله ضد بوكو حرام إن "الحطابين وعددهم 31 شخصا فقدوا جميعا منذ صباح الثلاثاء، ولكن بالنسبة إلينا من الواضح أن بوكو حرام خطفتهم".

من جهته قال شيخ مادا، وهو قيادي آخر في الميليشيا المحلية إن عناصر بوكو حرام قتلوا في نفس الغابة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت عشرة حطابين من المدينة عينها. وأضاف "هذه المرة نعتقد ان بوكو حرام خطفتهم لتجنيدهم مقاتلين في صفوفها، وذلك بالنظر إلى أعمارهم الشابة".

يذكر أن بوكو حرام قتلت، السبت الفائت، 25 حطابا في قرية تبعد 20 كلم عن مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وذلك بتهمة تجسسهم عليها لحساب الجيش والميليشيات المساندة له.

وفجر الأربعاء قتل 14 شخصا عندما فجر انتحاري نفسه في جامع غامبورو، في هجوم يرجح بأن منفذه ينتمي لبوكو حرام.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوكو حرام
#نيجيريا

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