52٪ من الألمان يرفضون ترشح ميركل للانتخابات مجددا

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 52% من الألمان يرفضون ترشح المستشارة أنجيلا ميركل مجددا للمنصب، في حال إجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب استطلاع أجراه معهد "انسا" لقياس اتجاهات الرأي، لمصلحة مجلة "فوكس" الألمانية، فقد أيد 32% فقط ترشح ميركل للمنصب واستمرارها في السلطة، وقال 16 % إنهم لم يكوّنوا رأيا في هذا الإطار.

يأتي ذلك قبل يومين من انطلاق المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، الأحد المقبل، حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد للبلاد.

ويفضل 34% من الألمان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، على تشكيل ائتلاف حاكم موسع من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

فيما يؤيد 30% تشكيل ائتلاف حاكم جديد يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وطالب 15 % بتشكيل الاتحاد المسيحي حكومة أقلية، ولم يبدِ 21 % رأيا في هذا الموضوع.

وأجرى معهد "انسا" الاستطلاع خلال الفترة من 29 كانون الأول/ ديسمبر 2017 وحتى 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، على عينة من 1010 ناخبين.

ولم تذكر مجلة "فوكس" هامش الخطأ.

وبعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، لم ينجح الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وفشلت محاولتها الأولى مع حزبي الخضر (يسار) والديمقراطي الحر (يمين وسط) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما دفعها إلى الدخول في محادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويتوقع مراقبون أن تستمر المفاوضات حتى مارس / آذار المقبل، بسبب خلافات رئيسية بين الطرفين في ملفات الهجرة والسياسة المالية.

ويقود ائتلاف موسع من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، البلاد منذ 2013.