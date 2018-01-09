باكستان: مقتل 7 وإصابة 23 في انفجار شاحنة للشرطة

أفادت الشرطة ومسؤولون بمستشفى بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 23، اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلة بوسط مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوخستان الباكستاني.

استهدف الانفجار حافلة للشرطة بالقرب من منطقة محاطة بإجراءات أمنية مشددة يوجد بها برلمان الإقليم ومقار حكومية أخرى. وبحسب الضابط الكبير بالشرطة عبد الرزاق تشيما، "من المعتقد أن انتحاريا سار إلى الشاحنة ثم فجر نفسه".

وقال الطبيب بالمستشفى المدني، الدكتور وسيم بيغ، إنه جرى إحضار جثث خمسة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين والجرحى إلى المستشفى، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود بعض المصابين في حالة خطيرة.

وقع الهجوم بعد ساعات من استقالة رئيس وزراء الإقليم سناء الله زهري على الرغم من أنه لا توجد دلائل على أن الانفجار له صلة بالشؤون السياسية في الإقليم.