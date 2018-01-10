قاض يعلق قرار ترامب وقف العمل ببرنامج "داكا" للمهاجرين

علق قاض فدرالي في سان فرانسيسكو، مساء أمس الثلاثاء، قرارا سابقا أصدرته الإدارة الأميركية، وأفضى إلى وقف العمل ببرنامج يمنح وضعا قانونيا للمهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.

وأصدر القاضي وليام آلسوب حكما أمر فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة العمل ببرنامج "داكا" على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من أيلول/سبتمبر 2017.

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في 49 صفحة أن الحكومة "ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي بإبقاء برنامج "داكا" على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه". وأضاف القاضي أن موقف وزارة العدل بأن البرنامج مخالف للقانون يستند إلى "فرضية قانونية خاطئة".

وما لم يتم إبطال الحكم من قبل هيئة قضائية أعلى فإن كل المستفيدين من البرنامج في وقت سابق، بات يحق لهم مجددا التقدم بطلبات لتجديد إقامتهم.

ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هذه الفئة من المهاجرين من الترحيل، إلا أن ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر إلغاء العمل به، لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر، أي حتى آذار/مارس المقبل، من أجل إعداد حل دائم.

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التوصل إلى اتفاق حول الهجرة، وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة لما كانوا أطفالا لكنه بقي متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.