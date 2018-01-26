إسبانيا تعتبر سفير فنزويلا "شخصُا غير مرغوب" لديها

أعلن الناطق بلسان الحكومة الإسبانية، إنيجو مينديث دي بيجو، اليوم الجمعة، أن بلاده باتت تعتبر السفير الفنزويلي في مدريد "شخصًا غير مرغوب به"، كرد على طرد السفير الإسباني من فنزويلا، يوم أمس الخميس.

وقال دي بيجو في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الحكومة الإسبانية، إن السفير الفنزويلي يجب أن يغادر إسبانيا خلال الإثنين وسبعين ساعة المقبلة بموجب البروتوكول الدبلوماسي.

وأضاف "مبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية يعني أن نفعل مثلما فعلوا مع السفير الإسباني ونعلن سفير فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه ونمنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد".

وقالت فنزويلا، يوم أمس الخميس، إنها ستطرد السفير الإسباني من كراكاس ردا على "اعتداءات" إسبانية. وجاء القرار بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الاشتراكية بفنزويلا.

وندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بطرد فنزويلا السفير الإسباني ودعا كراكاس للتراجع عن قرارها واستمرار العلاقات الدبلوماسية.

وجاء قرار فنزويلا بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار المسؤولين الفنزويليين تشمل تجميد أصولهم وحظر سفرهم بسبب مخاوف من الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي "يندد الاتحاد الأوروبي بشدة بقرار السلطات الفنزويلية إعلان سفير إسبانيا لدى كراكاس شخصا غير مرغوب فيه". وأضافت "ندعو لإلغاء القرار حيث يتعارض مع الحاجة لإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة".

وترى فنزويلا أن إسبانيا أحد أهم المدافعين عن عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة "نذكركم بأن القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في شؤون السياسة الخارجية تتخذها جميع الدول الأعضاء بالإجماع".