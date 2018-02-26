انتشال آخر جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تمكن عمال الإنقاذ من انتشال جثتي الضحيتين الأخيرتين للزلزال الذي ضرب منطقة هوالين السياحية في تايوان قبل ثلاثة أسابيع، وهما تعودان إلى زوجين صينيين قضيا في انهيار أحد الفنادق.

وكانت السلطات قد أكدت قبل نحو أسبوعين وفاة الزوجين الصينيين اللذين جاءا من بكين إلى تايوان في رحلة سياحية، وقد بلغ إجمالي عدد القتلى 17 شخصا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات وتسبب بانهيار مبان عدة في منطقة هوالين الساحلية.

لكن جثتي الزوجين بقيتا عالقتين في الطابق الثاني من مبنى يون تسوي الذي يتألف من 12 طابقا وظل مائلا بمعدل 50 درجة بعد الزلزال، ما صعّب من عمليات الإنقاذ خشية حدوث انهيار مفاجئ.

ومشّط عمال الإنقاذ ركام هذا المبنى السكني منذ وقوع الزلزال في 6 شباط/فبراير، إلى أن تمكنوا من استعادة الجثتين الأخيرتين مساء الأحد.

وقضى في الزلزال أيضا ثلاثة من أقارب الزوجين الصينيين، ومن بين الأشخاص ال17 الذين قتلوا جراء الزلزال قضى 14 منهم في مبنى يون تسوي.

وقال رئيس بلدية هوالين فو كون-شي، إن الضحيتين الأخيرتين احتجزتا تحت أعمدة منهارة لم يكن بالإمكان رفعها بدون المخاطرة بانهيار كامل للمبنى، وتم إنهاء البحث عن ناجين بموافقة الأقارب بعد مرور ستة أيام على الزلزال.

وأعلنت حكومة مقاطعة هواالين أن جثتي الصينيين أرسلت إلى مؤسسة محلية لدفن الموتى بعلم أقاربهما.

وبدأت إزالة ركام ثلاثة أبنية منهارة جزئيا في هوالين من بينها فندق مارشال الذي يعد من معالم المنطقة.

وتقع هوالين على الساحل الشرقي لتايوان وتعد من أشهر المواقع السياحية في الجزيرة المعرضة للزلازل.